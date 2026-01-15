El Gobierno le pidió a los residentes argentinos en Medio Oriente mantenerse alerta

La Cancillería informó que las embajadas argentinas en Medio Oriente siguen de cerca la situación y recomendó a los residentes mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El Gobierno emitió un mensaje a través de la Cancillería para que los argentinos residentes en Medio Oriente se mantengan alerta.

La Cancillería Argentina emitió este miércoles un comunicado dirigido a los ciudadanos argentinos que residen en Medio Oriente, en el que informó que las representaciones diplomáticas del país en la región se encuentran siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos, en coordinación permanente con las autoridades locales y con la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según precisó el organismo, las embajadas argentinas mantienen un monitoreo constante de la situación y recordaron que los gobiernos y autoridades de cada país son las únicas fuentes oficiales de información y anuncios en contextos de crisis. En ese sentido, recomendaron a los argentinos en la zona mantenerse atentos a los comunicados oficiales y cumplir estrictamente las indicaciones que emitan las autoridades locales.

El mensaje de la Cancillería Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2011628485366702467&partner=&hide_thread=false Ante los actuales acontecimientos en Medio Oriente, se informa a los ciudadanos argentinos residentes en la región:



• Las Embajadas de la República Argentina en la región, en permanente contacto con la Cancillería argentina y con las autoridades locales, siguen atentamente la… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) January 15, 2026 El comunicado también solicitó a los residentes argentinos permanecer alertas ante eventuales comunicaciones tanto de los gobiernos locales como de las representaciones diplomáticas argentinas, ante posibles cambios en el escenario regional.

Asimismo, la Cancillería reiteró la importancia de contar con la documentación de viaje actualizada y de verificar que los datos personales estén correctamente registrados en los consulados correspondientes, una medida clave para facilitar la asistencia en caso de emergencias.