El Gobierno sale al mercado con una licitación clave de deuda en pesos y dólares

El Gobierno volverá a testear esta semana la demanda del mercado con una licitación amplia de deuda en pesos y en dólares, en una señal clara para consolidar el financiamiento en moneda local y, al mismo tiempo, ofrecer instrumentos de cobertura frente a la inflación y al tipo de cambio.

El menú incluye reaperturas de letras y bonos ya conocidos por los inversores, junto con la incorporación de un nuevo bono a tasa fija con vencimiento en 2027. La estrategia apunta a cubrir distintos perfiles: desde ahorristas minoristas que priorizan previsibilidad hasta inversores más sofisticados que buscan protegerse del CER o del dólar.

31/08/26 (M31G6)

Dólar Linked

27/02/26 (D27F6) - nuevo

31/03/26 (D31M6)- nuevo

Un menú amplio de parte del Gobierno

En pesos a tasa fija, Finanzas licitará letras capitalizables con vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026, además de un nuevo bono capitalizable que extiende el horizonte hasta junio de 2027. Este último instrumento se incorpora al programa quincenal de colocaciones a tasa fija y será el único del llamado en el que los oferentes deberán indicar explícitamente la tasa efectiva mensual que están dispuestos a convalidar.

Para quienes buscan rendimientos atados a variables de mercado, el Tesoro reabre una letra ajustada por la tasa TAMAR, con vencimiento en agosto de 2026. A eso se suma una batería de instrumentos indexados por inflación (CER): letras a descuento con vencimientos en 2026 y bonos cero cupón que estiran plazos hasta 2027 y 2028, pensados para inversores que priorizan cobertura real frente a la suba de precios.

El capítulo en dólares también gana protagonismo. El Gobierno ofrecerá dos letras vinculadas al dólar estadounidense, ambas cero cupón y de corta duración, con vencimientos en febrero y marzo de 2026. Se trata de instrumentos que permiten cobertura cambiaria sin necesidad de acceder directamente al mercado de divisas, una alternativa que suele captar interés en contextos de volatilidad.

La licitación se realizará el miércoles 14 de enero, con recepción de ofertas entre las 10 y las 15 horas, y la liquidación está prevista para el viernes 16 (T+2). Todos los instrumentos se colocarán por indicación de precio, sin valores mínimos ni máximos, salvo el nuevo bono a tasa fija, que exige declarar la tasa mensual ofertada.

Como es habitual, el llamado se divide en dos tramos. El no competitivo está orientado a pequeños inversores que no cuentan con estructura financiera propia y permite participar con montos acotados (hasta $50 millones en pesos o USD 50.000) consignando solo el capital a invertir. El tramo competitivo, en cambio, está reservado a inversores institucionales y participantes sofisticados, que deberán indicar precios o tasas y podrán ofertar sin tope máximo, siempre a través de agentes habilitados por la Comisión Nacional de Valores.