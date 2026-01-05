El Gobierno abrió un canje de letras en dólares con vencimiento en enero de 2026

La Secretaría de Finanzas convocó a una licitación para canjear LELINK con vencimiento en enero por un nuevo título dólar linked.

La Secretaría de Finanzas convocó a los tenedores de Letras del Tesoro vinculadas al dólar (LELINK) con vencimiento el 16 de enero de 2026 a participar de una operación de conversión, en el marco de lo establecido por el Decreto 846/24. La iniciativa del Gobierno busca canjear esos instrumentos por una nueva LELINK con vencimiento posterior.

Según se informó oficialmente, la recepción de ofertas se realizará el miércoles 7 de enero de 2026, entre las 11:30 y las 15. La liquidación de las propuestas aceptadas está prevista para el lunes 12 de enero, bajo la modalidad T+3, conforme al cronograma definido por la cartera financiera.

Cómo será la licitación anunciada por el Gobierno La licitación se llevará adelante mediante un único tramo competitivo. Los participantes deberán indicar el monto nominal en dólares estadounidenses y el precio, también en dólares, por cada valor nominal original de USD 1.000, con dos decimales, al cual suscribirán la nueva LELINK con vencimiento el 30 de enero de 2026.

Para determinar la cantidad de LELINK con vencimiento el 16 de enero que cada oferente deberá entregar, la Secretaría de Finanzas aplicará una fórmula que relaciona el valor nominal de la nueva letra adjudicada con el precio de corte y el precio del instrumento elegible. El resultado será redondeado al entero más cercano según la denominación mínima del título.

Las entidades cuyas ofertas resulten aceptadas deberán transferir los títulos elegibles antes de las 17 horas del viernes 9 de enero de 2026. La operación deberá realizarse mediante una única transferencia desde la cuenta del participante en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos del Banco Central de la República Argentina hacia la cuenta de la Secretaría de Finanzas.