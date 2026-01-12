El crédito hipotecario creció un 174% en 2025 y fue la estrella del sistema

El crédito hipotecario tuvieron un 2025 histórico y llegaron a posicionarse como la línea de financiamiento de mayor expansión dentro del sistema bancario del sector privado. Así lo indicó un informe de la consultora First Capital Group , que destacó el marcado crecimiento del segmento luego de varios años de escasa participación.

De acuerdo con el relevamiento, el stock total de préstamos alcanzó los $6,5 billones al cierre de diciembre de 2025. Esta cifra implicó un aumento interanual nominal del 258,8% y una suba real del 173,9%, una vez descontado el efecto de la inflación. El desempeño no solo superó ampliamente al del resto de las líneas de crédito, sino que además fue el único segmento que logró expandirse en términos reales por encima de los niveles observados en 2024.

Desde First Capital Group señalaron que este comportamiento marca un punto de inflexión para el crédito hipotecario. Guillermo Barbero, socio de la consultora, explicó que “ los préstamos hipotecarios fueron la línea con mayor crecimiento porcentual a lo largo de 2025 , tanto en valores nominales como reales, consolidando una tendencia que comenzó a tomar forma el año anterior”.

El informe detalla que la dinámica del año estuvo atravesada por un fuerte impulso inicial, con una posterior desaceleración hacia el cierre del ejercicio. Durante el primer trimestre, entre enero y marzo, el mercado mostró un avance sostenido, con crecimientos reales mensuales cercanos o superiores al 10%, traccionados por la demanda acumulada y la finalización de trámites iniciados previamente.

El segundo trimestre fue el de mayor intensidad. Abril se destacó como el mejor mes del año, con una suba real del 11,6% y un stock de créditos que llegó a los $3 billones. En ese período, el crecimiento interanual nominal superó el 500%, reflejando el pico de dinamismo del segmento.

Entre julio y septiembre, si bien las tasas de crecimiento comenzaron a moderarse, el ritmo de expansión se mantuvo elevado. El stock de préstamos superó los $5,3 billones, con incrementos reales mensuales cercanos al 8,5%, en un contexto de mayor volumen de operaciones efectivamente liquidadas.

El último trimestre del año mostró una desaceleración más marcada. En noviembre se registró el menor crecimiento real de todo 2025, con una suba del 2,7%. Según el informe, este freno estuvo asociado a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales en la oferta de nuevos créditos y un escenario macroeconómico más prudente hacia el cierre del año.

Un mercado muy reducido

Pese a la magnitud de las cifras, el análisis advierte que la expansión tiene una base de comparación muy reducida. Sucede que los créditos hipotecarios representan sólo el 5% del total de préstamos en pesos al sector privado, lo que indica que el margen de crecimiento sigue siendo amplio.

En ese sentido, Barbero remarcó que el desempeño de 2025 refleja “un cambio de régimen respecto de años anteriores”, con un producto que volvió a ocupar un lugar relevante dentro del sistema financiero. Hacia adelante, el desafío será sostener la expansión mediante esquemas de fondeo estables y condiciones que permitan ampliar el acceso al crédito sin comprometer la solidez del sistema.