Escuelas: el importante cambio que pretende el Gobierno provincial para las directoras

Entre todas los cambios que viene impulsando en los últimos años la Dirección General de Escuelas , a cargo de Tadeo García Zalazar , hay uno en carpeta muy esperado: que las directoras dejen de encargarse de la parte burocrática de las instituciones escolares y se concentren en los proyectos pedagógicos. Desde el Gobierno confirmaron el cambio.

La idea está tomando forma desde el año pasado. Según pudo saber MDZ , en estos momentos en la cartera de educación "se está trabajando con los perfiles directivos para hacer una distribución de responsabilidades" pero no hay grandes avances. Posiblemente, habrá novedades cuando empiece el ciclo lectivo 2026.

Los papeles, los trámites, ir y venir de supervisión, son un peso para las directoras que muchas veces concentran más energías en esas exigencias porque como tales son obligatorias y pierden la posibilidad de poder pensar proyectos pedagógicos o vincularse más con las aulas y la comunidad educativa en general.

El Gobierno está empujando el trabajo en las escuelas por proyecto y eso también es una razón para que las direcciones puedan concentrar toda la pedagogía posible y delegar la burocracia en secretarias o docentes en cambio de funciones.

Por ahora se está diagramando la iniciativa, pero es un cambio para el mediano plazo y sin duda, uno muy esperado. De hecho, hay quienes rinden para la dirección y luego se decepcionan del cargo por la cantidad de trámites que deben hacer.

Otros cambios que hará el Gobierno escolar en 2026

La semana pasada, es decir el 5 de enero, la Dirección General de Escuelas informó implementación de una nueva resolución (Resol-2025-6790-GDEMZA-DGE), que introduce cambios en la organización pedagógica del primer ciclo del nivel primario, a partir de los estudiantes que inicien primer grado en el ciclo lectivo 2026.

Hasta ahora, la unidad pedagógica organizaba los primeros años del nivel primario como un bloque. A partir de esta actualización, cada grado vuelve a constituirse como una unidad pedagógica en sí misma, permitiendo acompañar de manera más precisa los procesos de aprendizaje de cada estudiante.

Los niños y niñas que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar normalmente en el grado siguiente. En los casos en que se presenten dificultades, las escuelas deberán implementar estrategias de acompañamiento durante todo el año, utilizando todos los recursos y programas disponibles.

Por otro lado, se aprobó una nueva resolución que fortalece el acompañamiento pedagógico en el nivel primario donde, a partir de esta nueva normativa, se redefine el rol como docente MATE (Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares) y pasa a denominarse Docente Referente de Trayectorias (DRT).

Esta nueva acción amplía el alcance y consolida como una figura clave para el cuidado y fortalecimiento de las trayectorias escolares de niñas y niños. Desde el gobierno escolar destacaron que este cambio no implica solo una modificación de denominación, sino que expresa una mirada más integral, colaborativa y territorial sobre el aprendizaje, centrada en acompañar a cada estudiante en su recorrido escolar y atendiendo sus tiempos, necesidades y contextos.

En este nuevo enfoque que propone el gobierno escolar también se destaca el Auxiliar de Informática Educativa (AIE) cumple un rol fundamental como apoyo estratégico a la enseñanza y a las trayectorias escolares.

Sus funciones incluyen acompañar a docentes en la integración pedagógica de tecnologías digitales y estrategias de inteligencia artificial educativa, diseñar, secuencias didácticas interactivas y accesibles que promuevan la motivación y el logro de capacidades e impulsar programas de alfabetización y ciudadanía digital en la comunidad escolar.