Tras el pago a bonistas, el Gobierno enfrenta vencimientos por US$18.000 millones en el resto del año

El Gobierno pagó el viernes US$4.200 millones a los bonistas , algo que, si bien era descontado por el mercado, la ingeniería financiera utilizada se conoció a último momento. Despejado ese vencimiento, el oficialismo aún enfrenta un desafiante perfil de compromisos de deuda en moneda extranjera en 2026 entre el Tesoro y el Banco Central ( BCRA ).

En lo que resta del año, el guarismo asciende a unos US$18.000 millones , según estimaciones de Invecq. "El Tesoro deberá pagar US$4.300 millones al FMI (aunque recibiría desembolsos por US$1.900 millones), US$4.600 millones a organismos internacionales y US$4.200 millones de Bonares/Globales (en torno a US$3.500 millones en manos de privados). Mientras que el BCRA US$2.600 millones de BOPREAL y, teóricamente, US$2.500 millones del tramo activado por el gobierno anterior del swap con China", destacó la consultora.

La mirada del mercado se posa en los mecanismos que buscará el equipo económico para recaudar los dólares necesarios para hacerle frente al desafiante perfil de vencimientos. En julio se dará una de las más abultadas con otros US$4.200 millones en pago de bonos soberanos.

En ese escenario, el acceso al financiamiento y la capacidad de acumular reservas seguirán condicionando la estrategia oficial. Para el pago del viernes, el Ejecutivo recurrió a dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas del Comahue.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un arranque del año muy desafiante, que se suma al fuerte vencimiento de Bonares y Globales del 9 de enero por US$ 4.200 millones.

La otra incógnita que ronda en la city es cuándo se dará la vuelta a los mercados internacionales de crédito, algo que ayudaría al equipo económico a afrontar los pagos de deuda que restan. En ese sentido, pese a que el riesgo país bajó hasta los 566 puntos básicos, no logró perforar el piso de las 500 unidades y demora el reacceso a los mercados internacionales de crédito.

De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan sigue sin poder quebrar el nivel mínimo de un año atrás de 559 alcanzado el día del pago de los bonos reestructurados el nueve de enero de 2025 y cierra la semana en valores similares de hace una semana. "Sigue estando unos 100 puntos por encima del riesgo país de Ecuador, también con programa de acceso excepcional con el FMI e historial de incumplimientos de deuda", destacó Suramericana Visión.

Según el último staff report del FMI, Argentina debería lograr un nivel de riesgo país entre 400 y 500 puntos para volver a los mercados en búsqueda de financiamiento a una tasa razonable y que permita rollear parte de la deuda.

Reservas

Frente a este panorama, el mercado pone le foco en el proceso de acumulación de reservas, un factor clave a monitorear.

A partir del segundo día hábil de enero, el BCRA dio inicio al nuevo esquema de acumulación de reservas. En cinco ruedas logró compras por US$218 millones.

"De sostenerse este ritmo, el objetivo oficial de acumular US$10.000 millones en el año podría resultar alcanzable; no obstante, el proceso no es lineal y su evolución deberá ser monitoreada de cerca, dado que se trata de uno de los factores más necesarios para la sostenibilidad del programa económico", agregó Invecq.