La caída de una rama durante el Zonda le dañó el auto y el Gobierno lo indemnizará

El hecho ocurrió en 2023 en el playón del Ecoparque y el Gobierno acordó con el damnificado el pago de una indemnización.

El Gobierno de Mendoza ratificó un acuerdo transaccional para indemnizar a un hombre cuyo auto resultó dañado tras la caída de una rama durante una jornada con viento Zonda. El hecho ocurrió en junio de 2023 en el playón de estacionamiento colindante al Ecoparque.

Mediante el Decreto Nº 2982, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó un acuerdo transaccional entre la Asesoría de Gobierno y Franco Hernán Lencinas, quien había iniciado un reclamo por los daños a su vehículo.

El hombre dejó constancia en el expediente que su automóvil Chevrolet Corsa de color gris resultó dañado por la caída de una rama de importantes dimensiones entre el 25 y el 26 de junio de 2023, por motivo del viento Zonda.

ecoparque obras camellos animales (16) Alf Ponce Mercado / MDZ El vehículo se encontraba estacionado en el playón del Ecoparque y se constató el hecho por una cámara de seguridad ubicada en la Avenida Libertador.

Ante el reclamo del damnificado, la provincia avanzó con un acuerdo transaccional que se terminó firmando el 16 de mayo de 2024.