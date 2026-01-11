El incómodo momento entre The Economist y Netanyahu por Gaza y la imagen de Israel en el mundo

El primer ministro israelí protagonizó un intercambio áspero con The Economist por el conflicto en Gaza, la democracia y la opinión pública.

La entrevista del diario inglés The Economist al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu produjo un cruce incómodo sobre la guerra en Gaza, la legitimidad del uso de la fuerza y el deterioro de la imagen internacional de Israel.

Desde el inicio, Netanyahu intentó encuadrar el conflicto en términos amplios: “Israel se defiende, pero al mismo tiempo defiende a la civilización occidental”, afirmó, en una definición que marcó el tono de la conversación.

Cruce entre The Economist y Netanyahu La respuesta de la editora en jefe, Zanny Minton Beddoes, no tardó en llegar: “Muchas personas alrededor del mundo ven al Estado de Israel como un país que usa exclusivamente la fuerza militar”, señaló, y mencionó el impacto humanitario del conflicto en Gaza y las acusaciones que pesan sobre el mandatario israelí. “Esto no es solo un radicalismo del campus. Es un sentimiento alrededor del mundo”, remarcó, al advertir que la percepción negativa se extiende más allá de los márgenes ideológicos extremos.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando The Economist puso el foco en la opinión pública occidental. “La gente ve un país que se comporta de una manera que no es compatible con ser una democracia liberal”. En ese contexto, sostuvo que el problema no es solo militar, sino político y cultural: “Sabes que el poder político viene de la opinión pública, y la están perdiendo”, especialmente en Europa y, de forma más preocupante, en Estados Unidos.

La respuesta del primer ministro de Israel Netanyahu respondió con una defensa basada en comparaciones históricas y datos militares. “La democracia liberal es la que luchó en las batallas desde la Segunda Guerra Mundial hasta Afganistán e Irak”, argumentó, y aseguró que en Gaza el ejército israelí mantuvo un nivel de contención inédito.