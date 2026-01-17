Presenta:
El presidente Javier Milei arriba a Asunción
Las banderas de Mercosur y la Unión Europea.
La ceremonia del pacto entre el Mercosur y la Unión Europea

El pacto entre el Mercosur y la UE se firma en Asunción. Abarca el 25% del PBI mundial y 750 millones de personas. Milei participa del acto y Lula no asiste.

Este sábado, en Asunción del Paraguay, el Mercosur y la Unión Europea concretan uno de los acuerdos de asociación más relevantes a nivel global. La firma del documento final marca el inicio formal de una alianza que involucra a cerca del 25% del Producto Bruto Interno mundial y a un mercado potencial de alrededor de 750 millones de habitantes.

El acto central se realiza en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central paraguayo y cuenta con la presencia del presidente Javier Milei, junto a sus pares de Paraguay, Santiago Peña —anfitrión y presidente pro témpore del Mercosur—, Uruguay, Yamandú Orsi, y Bolivia, Rodrigo Paz. Brasil es la excepción: Luiz Inácio Lula da Silva no participa del encuentro, pese a haber sido uno de los principales impulsores del acuerdo en los últimos años.

Javier Milei arribó a Paraguay

Tras cantar con el Chaqueño Palavecino en la fiesta "Jesús María", el mandatario viajó a las 9 y aterrizó en Asunción pasadas las 11, acompaño por una comitiva encabezada por el canciller, Pablo Quirno.

