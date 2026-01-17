Mercosur-Unión Europea: se firmó el histórico acuerdo en Asunción

Live Blog Post

Canciller brasileño espera que el acuerdo se implemente de forma "justa"

El canciller brasileño, Mauro Vieira, quien participó de la ceremonia en representación del presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva, dijo este sábado en Asunción, que espera el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur se implemente "de forma justa y "equilibrada".

El jefe de la diplomacia brasileña afirmó que el pacto comercial entre el bloque europeo y el suramericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) refleja el compromiso de ambas partes con el sistema "multilateral" y con las áreas medioambiental, social y laboral.

Destacó en particular el capítulo sobre comercio y género, que impulsará "políticas públicas de inclusión y empoderamiento de las mujeres" de ambos lados del Atlántico.

La ceremonia de firma del acuerdo tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

De lado suramericano están presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; Argentina, Javier Milei, y Uruguay, Yamandú Orsi.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado. La única ausencia notable es la de Lula, que no viajó a Asunción.