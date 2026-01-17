Mercosur-Unión Europea: se firmó el histórico acuerdo en Asunción
El pacto entre el Mercosur y la UE se firmó en Asunción. Abarca el 25% del PBI mundial y 750 millones de personas. Milei participa del acto y Lula no asiste.
Este sábado, en Asunción del Paraguay, el Mercosur y la Unión Europea concretaron uno de los acuerdos de asociación más relevantes a nivel global. La firma del documento final marcó el inicio formal de una alianza que involucra a cerca del 25% del Producto Bruto Interno mundial y a un mercado potencial de alrededor de 750 millones de habitantes.
De lado suramericano estuvieron presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; de Argentina, Javier Milei; y de Uruguay, Yamandú Orsi.
También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente en el Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del grupo.
La única ausencia notable fue la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción por cambios de protocolo de última hora.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, quien participó de la ceremonia en representación del presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva, dijo este sábado en Asunción, que espera el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur se implemente "de forma justa y "equilibrada".
El jefe de la diplomacia brasileña afirmó que el pacto comercial entre el bloque europeo y el suramericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) refleja el compromiso de ambas partes con el sistema "multilateral" y con las áreas medioambiental, social y laboral.
Destacó en particular el capítulo sobre comercio y género, que impulsará "políticas públicas de inclusión y empoderamiento de las mujeres" de ambos lados del Atlántico.
La ceremonia de firma del acuerdo tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.
"Invito a todos a participar para fortalecer la economía de América Latina. Estamos orgullosos de ser parte del Mercosur", José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó que su país también forma parte de Sudamérica y que pronto se sumará al MERCOSUR, pese a haber permanecido aislado durante mucho tiempo.
Asimismo, lamentó que en el bicentenario de Bolivia no haya estado presente ningún presidente de países fronterizos. Señaló que esta situación no debería repetirse, sea por razones ideológicas, fronteras, distancias o falta de diálogo y confianza.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es "apostar por las reglas en tiempos de volatilidad".
"En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular", afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay.
El mandatario progresista subrayó que "el camino más exigente es el camino del acuerdo", una certeza que, según él, se materializa con esta asociación después de un cuarto de siglo de negociaciones.
"Lo que firmamos dice más que cualquier declaración: que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación", apuntó el gobernante de Uruguay, país que integra el Mercosur junto con Argentina, Brasil y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión como miembro pleno.
En este sentido, indicó que la firma "no cierra un capítulo", sino que obliga a los 31 países que lo integrarán a asumir una "responsabilidad histórica" con "el Estado de derecho, la democracia y el comercio justo".
Por otro lado, resaltó que para Uruguay el acuerdo comercial con la UE implicará un crecimiento del 1,5 % para la economía de su país, un incremento de las exportaciones del 4 % y más empleo.
"La integración no nos debilita, nos potencia", manifestó.
El jefe del Consejo Europeo, António Costa, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.
"Estamos muy cerca de hacer realidad un sueño común", expresó Costa. "Estoy convencido de que este acuerdo nos ayudará a ambos bloques a navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento", señaló el presidente del consejo europeo.
"Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica", indicó el alto funcionario europeo.
Destacó, además, que con el acuerdo no se busca "generar dependencias", sino "crear redes" de comercio y de confianza. "Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes que pactamos normas porque creemos en el comercio justo, con fuerza, generadora de prosperidad, empleo y estabilidad", complementó.
En ese sentido, afirmó que la firma del acuerdo es un "auténtico hito" al señalar que el pacto ayudará a ambos bloques a "navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar" a los valores de cada nación.
El presidente Javier Milei habla en la ceremonia de acuerdo entre el Mercosur y la UE. En su discurso precisó que "Argentina no se detiene en este acuerdo e invita al bloque a ir más allá".
"Tras 25 largos años de negociaciones firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación", precisó el mandatario argentino.
Además se refirió a la detención del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y el reclamo por la libertad de Nahuel Gallo. "Donde se erosionan las instituciones y se vulneran los DD.HH, el resultado es siempre el mismo: aislamiento. La situación de Venezuela es una muestra. Valoramos la decisión demostrada por Donald Trump", enfatizó.
"Celebramos haber alcanzado un objetivo pero celebramos haber marcado un rumbo", expresó Milei.
Tras las palabras de bienvenidas del presidente de Paraguay, Santiago Peña, tomó la palabra Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea.
Con un discurso en inglés, la autoridad de la UE expresó: "Este momento no solo es para aunar países. También para conectar continentes. Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo".
La presidenta de la Comisión Europea defendió además este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento".
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue el encargado de abrir la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con un discurso en el que repasó el histórico camino de negociación hasta llegar a este pacto.
En su discurso ante sus pares presentes y las autoridades de la Unión Europea hizo un reconocimiento al único mandatario del Mercosur ausente, el presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva, por su esfuerzo para llegar a firmar el acuerdo.
"Estamos ante un día histórico, largamente esperado. Una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo: Europa y Sudamérica", precisó el mandatario paraguayo.
"Desde Mercosur queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios. A los millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que, a partir de su implementación, verán mejoras en sus vidas", aseguró Peña.
Peña, aseguró este sábado que la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a rubricarse en Asunción, demuestra que el diálogo, la fraternidad y la integración son el "el camino" y que este es un paso que deja atrás "las tinieblas del unilateralismo".
"Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin duda histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino", expresó Peña en su discurso como anfitrión de la cita, al ejercer su país la presidencia semestral del Mercosur.
La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezó este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, es el anfitrión de la cita, a la que también asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).
Los encargados de firmar el acuerdo, negociado desde el año 2000, serán los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefovi, según fuentes oficiales.
Los presidentes acudieron en condición de testigos de honor. El único jefe de Estado de los países del Mercosur ausente es el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, gran valedor del acuerdo y quien no viajó a Paraguay por cambios de protocolo de última hora.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen este sábado en Asunción con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, momentos antes de la firma del histórico pacto de libre comercio entre el bloque de los Veintisiete y los países del Mercosur, que tendrá lugar esta misma jornada.
Fuentes de la Presidencia paraguaya indicaron que Peña recibe en el Palacio de Gobierno paraguayo a los dignatarios europeos, que serán testigos de la firma del acuerdo que se negoció durante los últimos 26 años.
Después del encuentro, las tres personalidades se dirigirán al Banco Central de Paraguay, donde se celebrará la firma oficial entre los cancilleres de los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefovi.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegaron en la mañana de este sábado a Asunción para participar de la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
La presidenta de la UE llega a Asunción para firmar el acuerdo con el Mercosur
Tras cantar con el Chaqueño Palavecino en la fiesta "Jesús María", el mandatario viajó a las 9 y aterrizó en Asunción pasadas las 11, acompaño por una comitiva encabezada por el canciller, Pablo Quirno.
