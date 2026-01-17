Adorni anunció que las sesiones extraordinarias se reanudan el 2 de febrero y el Gobierno ultima detalles del temario

En ese mismo posteo, el funcionario informó que la reanudación de este periodo legislativo será el 2 de febrero, tal como adelantó MDZ , con un temario que todavía resta precisarse.

Con el viaje al exterior de Javier Milei en estos días, el jefe de Gabinete será uno de los miembros claves del Gobierno para definir la letra chica de los proyectos que interesan en la Casa Rosada.

“Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió al acuerdo Mercosur - Unión Europea . De esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas. El acuerdo será parte del temario a tratar en la sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero próximo”, posteó el exvocero en su cuenta de X.

Para que el entendimiento comercial quede validado, será necesario el respaldo de ambas cámaras. A diferencia de la discusión por la reforma laboral, el acuerdo tendría un acompañamiento amplio de sectores bloques, que consideran que el acuerdo puede representar una oportunidad para distintas actividades productivas del país.

Al ser un tema que resulta, en cierto modo, transversal para los intereses industriales de Argentina, no conllevaría grandes polémicas y por esa razón se contempló para su inminente debate.

El apuro oficial podría estar vinculado con la existencia de cupos de exportación que podrían ser aprovechados por otros socios del bloque, en particular Brasil, en detrimento de los productores argentinos. Es algo que evitará sufrir Milei, a partir de su mala relación con su par Luiz Inácio Lula da Silva.

Para su votación en el recinto, debe constituirse la comisión de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. En el caso de Diputados, dejó de ser presidida por el oficialista Fernando Iglesias, quien asumió como embajador argentino en Bélgica. Por su parte, en la Cámara Alta estaba el formoseño Francisco Paoltroni, quien, tras desencuentros, se mantiene alineado a los libertarios.

Qué otros temas serán tenidos en cuenta para sesiones extraordinarias

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes. X | @OPRArgentina

Tras lograr la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, toda la atención está puesta en el tratamiento de la reforma laboral, que cuenta ya con un dictamen, el cual será permeable a modificaciones que introduzca la oposición y los gremios.

Se regresa al debate en comisiones el 10 de febrero, con la intención de sesionar en la primera quincena de febrero para su posterior giro a Diputados.

A su vez, se pretende tratar la ley de Glaciares, que reclaman los gobernadores. La "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar” establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La finalidad es destrabar inversiones, en especial en grandes proyectos de cobre.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, dijo Milei a finales del año.

En diciembre, el Gobierno había incluido la reforma en el Código Penal, pero su discusión nunca se terminó de dar en el Congreso y no hay tiempo ni votos garantizados para que se trate ahora, por lo que se abordará durante el 2026. El mismo contexto atraviesa la reforma tributaria.

En paralelo, varios sectores de la oposición buscan la manera de voltear el DNU que reformó la SIDE y hacen las gestiones para convocar a la bicameral de inteligencia o conseguir los quorum en ambas cámaras.