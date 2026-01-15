Carta documento: Manuel Adorni cruzó a un medio por una noticia que involucraba a una ministra de Javier Milei

El jefe de Gabinete compartió la imagen de una carta documento enviada a un diario que había dado una mala información sobre una integrante del Gabinete del presidente Javier Milei. Luego difundió la corrección.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a un medio opositor por una nota contra una ministra de Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió este jueves el resultado de una carta documento que el Gobierno le envió a un medio comunicación por publicar información errónea sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El cruce de Manuel Adorni a un medio opositor A través de un posteo en X, el vocero presidencial compartió un pedido de disculpas y mostró la corrección que publicó la revista señalada. El foco del conflicto fue un artículo de la Revista Noticias titulado "El exótico viaje de dos semanas de Sandra Pettovello a Singapur". "La ministra de Capital Humano tiene programado quedarse dos semanas en el país asiático", complementaba la bajada.

El título despertó el enojo de la ministra de Javier Milei, que respondió con una carta documento donde se acusó al medio del Grupo Perfil de Jorge Fontevecchia afectar "la reputación, el honor y la credibilidad" de la funcionaria.

Carta documento adorni La respuesta a la carta documento del Ministerio de Capital Humano que difundió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. X (@madorni) La aclaración de Sandra Pettovello y el cruce de cartas documento Sucede que el viaje en cuestión, celebrado durante las primeras dos semanas de enero, se trató de una gira oficial destinada al fortalecimiento de los vínculos en materia educativa, de primera infancia y del desarrollo del capital humano y la inserción laboral. Por encima de todo, desde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que el viaje no fue financiado por las arcas públicas, sino por organismos internacionales dedicados a este tipo de actividades.

Por eso, ante la carta documento del Gobierno, desde Revista Noticias decidieron levantar el artículo original y publicar una aclaración titulada "La ministra Pettovello aclara que su viaje oficial a Singapur no lo pagó el Estado".