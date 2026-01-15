Carta documento: Manuel Adorni cruzó a un medio por una noticia que involucraba a una ministra de Javier Milei
El jefe de Gabinete compartió la imagen de una carta documento enviada a un diario que había dado una mala información sobre una integrante del Gabinete del presidente Javier Milei. Luego difundió la corrección.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió este jueves el resultado de una carta documento que el Gobierno le envió a un medio comunicación por publicar información errónea sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El cruce de Manuel Adorni a un medio opositor
A través de un posteo en X, el vocero presidencial compartió un pedido de disculpas y mostró la corrección que publicó la revista señalada. El foco del conflicto fue un artículo de la Revista Noticias titulado "El exótico viaje de dos semanas de Sandra Pettovello a Singapur". "La ministra de Capital Humano tiene programado quedarse dos semanas en el país asiático", complementaba la bajada.
El título despertó el enojo de la ministra de Javier Milei, que respondió con una carta documento donde se acusó al medio del Grupo Perfil de Jorge Fontevecchia afectar "la reputación, el honor y la credibilidad" de la funcionaria.
La aclaración de Sandra Pettovello y el cruce de cartas documento
Sucede que el viaje en cuestión, celebrado durante las primeras dos semanas de enero, se trató de una gira oficial destinada al fortalecimiento de los vínculos en materia educativa, de primera infancia y del desarrollo del capital humano y la inserción laboral. Por encima de todo, desde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que el viaje no fue financiado por las arcas públicas, sino por organismos internacionales dedicados a este tipo de actividades.
Por eso, ante la carta documento del Gobierno, desde Revista Noticias decidieron levantar el artículo original y publicar una aclaración titulada "La ministra Pettovello aclara que su viaje oficial a Singapur no lo pagó el Estado".
Todo esto lo dio a conocer Manuel Adorni, que publicó la respuesta a la carta documento de Noticias, donde se lee: "En respuesta a vuestra carta documento, les hago saber que no fue intención del firmante afectar la reputación, el honor y la credibilidad de la Sra. Ministro Sandra Pettovello respecto a la nota de la que da cuenta la citada carta documento. Sin perjuicio de ello hago saber que se ha levantado la misma y, conforme lo solicitado se ha publicado la aclaración correspondiente". "Fin", acotó Adorni en su posteo.