La intensa gira de Sandra Pettovello en uno de los tigres del sudeste asiático: qué fue a hacer

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , finalizó este viernes una gira oficial por Singapur en el marco de una agenda internacional destinada al fortalecimiento de los vínculos en materia educativa, de primera infancia y del desarrollo del capital humano y la inserción laboral. El viaje incluyó encuentros con funcionarios de primer nivel del país asiático, además de referentes del sector productivo y educativo.

Se trata de una gira planificada especialmente para este momento del año, donde la agenda política se encuentra congelada por el receso veraniego. La calma podría romperse en las próximas semanas, cuando en el Congreso se reactiven las discusiones por la reforma laboral , la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Sin embargo, en el mientras tanto, Pettovello protagonizó una gira por uno de los denominados tigres del Sudeste asiático para profundizar los lazos de colaboración en materia educativa, laboral y de primera infancia. Dado lo excéntrico del destino, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que el viaje no fue financiado por las arcas públicas, sino por organismos internacionales dedicados a este tipo de actividades.

En un primer lugar, la agenda de la ministra de Javier Milei incluyó una reunión con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, para dialogar sobre el medio siglo de relación entre ambos países, las políticas de desarrollo de recursos humanos y la importancia de formar ciudadanos comprometidos.

Sandra Pettovello junto al embajador argentino en Singapur, Mauricio Nine, y al equipo de la Embajada nacional en el país asiático.

Además, Pettovello dialogó con el funcionario singapurense acerca de las prioridades del Gobierno de Javier Milei y le pidió su apoyo hacia la candidatura argentina de Rafael Grossi como próximo secretario General de las Naciones Unidas.

Pettovello canciller Vivian Balakrishnan La ministra de Capital Humano junto con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan. Prensa Capital Humano

Luego, la titular de la cartera de Capital Humano mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo local, Tan See Leng, donde el especialista asiático destacó las políticas de capacitación continua para desarrollar el potencial de los trabajadores a lo largo de sus carreras y contribuir así a la economía nacional.

En cuanto a la agenda educativa, Pettovello continuó sus conversaciones con el ministro de Estado Senior de Educación y ministro interino de Cultura, Comunidad y Juventud, David Neo, con quien dialogó sobre las políticas implementadas por el Gobierno local dentro y fuera de las aulas para "desarrollar el potencial de los estudiantes como buenos ciudadanos y construir una sociedad solidaria, cohesiva y segura".

Para finalizar las rondas con funcionarios de primer nivel, la funcionaria de Milei se vio con el ministro de Desarrollo Social y Familiar singapurense, Masagos Zulkifli. Ambos ministros compartieron e intercambiaron experiencias acerca de políticas destinadas a niños y familias en ambos, para luego participar de una reunión informativa sobre la Agencia de Desarrollo de la Primera Infancia, organismo estatal encargado de regular, supervisar y desarrollar el sistema de educación y cuidado de la primera infancia en Singapur, que abarca a niños desde el nacimiento hasta los 6 años.

Ministro de trabajo Tan See Leng La ministra Sandra Pettovello junto al ministro de Trabajo de Singapur, Tan See Leng. Prensa Capital Humano

Centros comunitarios y jardín de infantes: los tours educativos de la gira

La extensa gira de Pettovello continuó con una visita al Centro Comunitario en Singapur para interiorizarse en el funcionamiento de centros barriales que impulsan la convivencia social, la recreación y la participación comunitaria, para luego recorrer el jardín de infantes Montessori “Superland”, que funciona en el mismo espacio.

Además, la ministra pasó por el MOE Kindergarten de Tanjong Katong, un jardín de infantes dependiente del Ministerio de Educación de Singapur, donde conoció el enfoque pedagógico y las prácticas de educación inicial que se implementan en el país.

En ese sentido, también visitó junto a funcionarios y autoridades locales el Instituto Nacional de Educación, el Instituto Autónomo de la NTU y el Centro de Singapur para la Educación del Carácter y la Ciudadanía. Los tres organismos forman parte del sistema educativo de excelencia del país asiático, con un fuerte foco en la formación docente, la innovación pedagógica y el desarrollo del capital humano.

Pettovello jardín Sandra Pettovello en el MOE Kindergarten de Tanjong Katong, un jardín de infantes dependiente del Ministerio de Educación de Singapur. Prensa Capital Humano

Durante la recorrida, "se destacó el enfoque del sistema educativo de Singapur en los niveles inicial, primario y secundario, que prioriza la formación en valores. Se intercambiaron visiones sobre la educación en civismo, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la promoción del respeto y la integridad de la persona como ejes centrales de las políticas destinadas a niños y familias.", comunicaron desde la cartera.

Además, Pettovello recorrió las instalaciones de la sede central del Instituto de Educación Técnica (ITE) de Singapur, que ofrece programas de educación profesional y capacitación técnica para mejorar la competitividad de la fuerza laboral en sectores clave de la economía.

Colaboración internacional y próximo congreso en Buenos Aires

Para cerrar sus actividades en Singapur, la ministra de Capital Humano también formó parte de una mesa técnica con autoridades del Workforce Singapore (WSG), organismo del Gobierno de Singapur dedicado a fortalecer la empleabilidad y el capital humano, y aliado estratégico de SkillsFuture Singapore (SSG), un movimiento que fomenta el aprendizaje continuo para el desarrollo personal y profesional.

En paralelo, Pettovello participó de un almuerzo de trabajo con el exsegundo ministro de Educación de la República de Singapur, Mohamed Maliki Osman, con quien conversó sobre el camino recorrido por Singapur desde su independencia hace 60 años, bajo el liderazgo inicial del entonces primer ministro Lee Kuan Yew, y las políticas que transformaron al pequeño país asiático en un ejemplo mundial de estabilidad política y desarrollo económico.

Workforce Singapore La ministra Sandra Pettovello con autoridades del Workforce Singapore (WSG), organismo del Gobierno de Singapur dedicado a fortalecer la empleabilidad y el capital humano. Prensa Capital Humano

Luego, la ministra se reunió con la directora artística y coreógrafa singapurense Kavitha Krishnan, fundadora del grupo de bailarines con síndrome de Down Maya Dance Theater (MDT) y Diverse Abilities Dance Collective (DADC), y con el cónsul Santiago Martino, en la que se repasaron los logros en materia de educación especial en el marco de jornadas de clases de tango ofrecidas cada año a distintos grupos etáreos.

Allí, Krishnan destacó la importancia de innovar ofreciendo clases de tango a espacios inclusivos y manifestó su expectativa de que se pueda repetir la misma experiencia en el marco del “16th World Down Syndrome Congress” a ser realizado en Buenos Aires en 2027.

La recorrida finalizó con una visita al Museo Nacional junto a su curador principal, Daniel Tham, para luego encabezar un espacio de intercambio con la comunidad argentina que vive en Singapur y conocer más sobre sus experiencias laborales fuera del país.