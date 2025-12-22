Argentina va por la ONU: Rafael Grossi lanzó su candidatura en Buenos Aires con presencia libertaria

Con respaldo del Gobierno, Rafael Grossi inició formalmente su carrera para convertirse en el primer argentino en liderar la ONU.

Argentina dio este lunes un paso formal para posicionar a un candidato propio en la cúpula del sistema multilateral. El canciller Pablo Quirno encabezó el acto de presentación oficial de la candidatura del embajador Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas en el período 2027–2031.

La postulación cuenta con el respaldo político del gobierno de Javier Milei y busca convertir a Grossi en el primer argentino en llegar al máximo puesto del organismo internacional. El diplomático ganó proyección global en los últimos años por su rol como negociador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, particularmente en torno al control y la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia, además de su tarea de monitoreo sobre el desarrollo nuclear de Irán.

Pablo Quirno y Rafael Grossi No es la primera vez que Argentina intenta colocar un nombre propio en la secretaría general de la ONU. Antes lo intentaron, sin éxito, Susana Malcorra durante el gobierno de Mauricio Macri y el embajador Carlos Ortiz de Rozas en la década del setenta. A nivel regional, el único latinoamericano que logró acceder al cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien encabezó el organismo entre 1982 y 1991.

En el plano diplomático, existe además un entendimiento no escrito de rotación regional que alimenta las expectativas: tras el mandato del actual secretario general, el portugués António Guterres, la conducción del organismo podría volver a quedar en manos de un representante de América Latina.

La presentación formal de Rafael Grossi En ese marco, Grossi presentará este lunes por la tarde, en el predio de la Rural, los lineamientos de su propuesta y su visión sobre el futuro del sistema multilateral. El encuentro se realizará bajo el formato de “town hall” y reunirá a funcionarios nacionales y locales, legisladores, empresarios y miembros del Servicio Exterior de la Nación.