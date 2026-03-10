El abogado de Cristina Kirchner pidió que la Justicia se pronuncie tras la frase de Javier Milei que asegura que "va a seguir presa"

En ese contexto, su defensor, Carlos Beraldi , pidió la palabra y reclamó a los jueces que se pronuncien sobre las declaraciones del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, en las que se refirió a su defendida.

El penalista exhibió un fragmento del video en el que Milei se dirigió al bloque opositor con la frase: “ No sigan mintiendo, banca de ladrones, banca de chorros; por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán ”. Para el letrado, esas expresiones constituyen “un hecho de extraordinaria gravedad” que afecta directamente el desarrollo del proceso judicial.

Tras mostrar el video, Beraldi sostuvo que las palabras del mandatario implican una interferencia en la administración de justicia. “El presidente de la Nación, nada menos que el presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes de nuestro sistema democrático, ha vertido expresiones que afectan de manera directa el desarrollo de este proceso”, señaló ante el tribunal.

El abogado insistió en que no se trata de una opinión privada, sino de una declaración realizada desde el atril presidencial y frente a los principales representantes de los poderes del Estado. Según planteó, el jefe de Estado estaría anticipando el resultado del juicio contra su defendida, por lo que reclamó tanto al tribunal como al Ministerio Público Fiscal que se pronuncien de manera expresa sobre la situación.

“Esto no puede pasar desapercibido”, afirmó, y pidió que se deje en claro que ese tipo de manifestaciones constituyen “una injerencia indebida en el servicio de administración de justicia”.

Por su parte, la fiscal Fabiana León respondió al planteo del defensor y, si bien coincidió en que ese tipo de intervenciones públicas resultan inapropiadas, buscó relativizar el alcance del episodio y destacar la independencia del Ministerio Público.

Fiscal Fabiana León

“En la cantidad de años que llevo ejerciendo la función, he escuchado a varios presidentes y presidentas expedirse acerca de causas en trámite, de personas, de jueces y de fiscales. Es una conducta que realmente debe ser advertida como impropia por parte de los otros poderes”, señaló.

La respuesta de la fiscal

La fiscal agregó que ese tipo de manifestaciones también puede provenir del Poder Legislativo o incluso de intervenciones mediáticas de abogados defensores, lo que a su criterio también resulta inapropiado. Sin embargo, León fue enfática al remarcar que esas declaraciones externas no condicionarán su actuación en el juicio.

“Si de algo puedo estar absolutamente segura es de transmitirle al doctor Beraldi y al resto de los imputados que no existe ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo, algún miembro del Poder Legislativo ni siquiera del Poder Judicial puedan hacerme tomar decisiones que no sean las que yo considero que corresponden”, afirmó.

La acusadora pública sostuvo que su desempeño se guía por la independencia funcional y pidió que el proceso continúe por los carriles institucionales. “He sido siempre una persona de absoluta independencia. Así que esa preocupación no debe existir para el tratamiento de este debate”.

Finalmente, León llamó a evitar que la discusión pública afecte el desarrollo del juicio. “Lo mejor es llevarlo por los carriles que correspondan, con absoluta seriedad y con la colaboración entre las partes, para no generar situaciones de escándalo que repercutan en la opinión pública y que no sean estrictamente parte del debate”.