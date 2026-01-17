Encontraron muerto a otro miembro del Ejército Argentino

El Ejército Argentino informó este sábado el fallecimiento de un miembro que integraba el Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” .

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, la muerte se produjo en la medianoche del 16 de enero y se registró en su domicilio particular ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes.

La investigación está a cargo de la Justicia bonaerense y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se consignó.

“El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, dice el comunicado oficial de la secretaria general del Ejército Argentino, que se conoció este sábado.

Se trata del cuarto fallecimiento en algo más de un mes que involucra a miembros de las fuerzas armadas, quienes se quitaron la vida.

El primer caso sucedió en diciembre en la Residencia Presidencial de Olivos, donde un efectivo militar asignado a funciones de seguridad fue encontrado sin vida en un puesto interno.

En diciembre un soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga en la Quinta de Olivos. En diciembre un soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga en la Quinta de Olivos. X

El segundo hecho ocurrió en la provincia de Corrientes, donde el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros.

El tercer fallecimiento se reportó en Mendoza y se lo identificó a Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino, quien utilizó un arma de su padre.

En todos estos casos, se abrió una investigación interna, además del trabajo correspondiente a la Justicia.

Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, dijo: “Son temas de cuestiones personales, enfermedades que tienen los ciudadanos, no solo los soldados. Alguno pudo haber tenido un problema de juego (ludopatía) o cuestiones propias de la post-pandemia, o depresión”.

“Nos compete que todos tengan las condiciones necesarias”, señaló el teniente general, quien recalcó que “el tema de los sueldos que perciben es otra cuestión”.

“Lo de los salarios bajos es histórico, no es de ahora. No podemos pretender que sean adecuados cuando el país viene de ser empobrecido, con décadas de desinversión y una economía que no funcionaba. Recién ahora somos un país normal, con la economía funcionando”, indicó.