Argentina declaró a la Fuerza Quds iraní como organización terrorista e Israel lo celebró

El Gobierno nacional, a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente , informó que la República Argentina declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a ese grupo militar iraní, en el marco de su política de seguridad y lucha contra el terrorismo internacional.

La medida, impulsada por el presidente Javier Milei , fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y determinó la incorporación de la Fuerza Quds al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) .

Según detalló el comunicado, la Fuerza Quds es una división de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en el entrenamiento y ejecución de ataques terroristas fuera de su territorio. Argentina fue víctima directa de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

La decisión implica la aplicación inmediata de sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar la capacidad de acción del grupo y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para el financiamiento de actividades terroristas.

El texto oficial también hace referencia a Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, señalado como uno de los responsables del atentado contra la AMIA y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol. Pese a ello, el régimen iraní no sólo no colaboró con su juzgamiento, sino que lo promovió a un alto cargo dentro de la Guardia Revolucionaria. Vahidi fue incluido expresamente en el RePET.

“El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son y combatirlos sin ambigüedades”, señala el comunicado, que subraya el alineamiento del Gobierno argentino con los países que defienden la paz, la vida, la propiedad y las libertades individuales.

Un antecedente reciente: la Hermandad Musulmana

Días atrás, el Gobierno nacional había adoptado una decisión similar al declarar organización terrorista a la Hermandad Musulmana en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania. Por impulso de la Cancillería y con la intervención de Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia, el grupo fue incorporado al RePET en base a informes que acreditan actividades ilícitas transnacionales, llamados al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones terroristas.

Aquella resolución se inscribió en la misma línea estratégica que ahora profundiza la administración Milei: impedir que organizaciones extremistas operen en territorio argentino y fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención, detección y sanción del terrorismo.

Desde la Casa Rosada remarcaron que estas decisiones consolidan un cambio de rumbo en la política exterior y de seguridad del país, con un alineamiento explícito con la civilización occidental y una postura de confrontación directa frente a quienes promueven la violencia y buscan desestabilizar el orden democrático.

El canciller de Israel celebró la decisión

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, festejó la medida a través de su cuenta de X: "Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente @JMilei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA".

Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente @JMilei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista.

Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de…

Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de… https://t.co/9Szh3F6BLR — Gideon Sa'ar | (@gidonsaar) January 17, 2026

Y, finalizó: "La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre".