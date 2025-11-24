Estados Unidos declara organización terrorista al Cártel de los Soles y a Nicolás Maduro como su líder

La administración de Donald Trump amplió este lunes su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al declarar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y vincular directamente al presidente venezolano y a varios de sus principales aliados con esa estructura. La designación, efectiva desde el 24 de noviembre de 2025, permite nuevas sanciones y más opciones militares y judiciales por parte de Estados Unidos .

El Departamento de Estado describió al Cártel de los Soles como una red con base en Venezuela, integrada por altos mandos militares y funcionarios que, según Washington, utilizaron el aparato estatal para facilitar el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

"El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela", se indicó en parte del comunicado estadounidense.

El concepto de Cártel de los Soles surgió en Venezuela en la década de 1990 para referirse a oficiales de alto rango de las fuerzas armadas acusados de enriquecerse a través del tráfico de drogas. Con el paso del tiempo, el término se extendió de forma difusa a sectores de la policía y de la administración pública, e incluso a actividades como la minería ilegal y el contrabando de combustible. El nombre alude a los "soles" que lucen en las charreteras los oficiales de mayor jerarquía .

La designación como OTE coloca al Cártel de los Soles en el mismo nivel que otras organizaciones catalogadas por Washington como amenazas terroristas. "Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", añadió el texto difundido por la administración Trump.

La administración de Donald Trump en Estados Unidos justificó la designación del Cártel de los Soles con acusaciones de narcotráfico, corrupción estatal y vínculos con redes criminales en la región.

Este paso habilita sanciones adicionales sobre bienes, cuentas e infraestructura asociadas a la red señalada y endurece las penas para quienes la financien o la asistan. La figura de organización terrorista no implica de forma automática autorización explícita para el uso de fuerza letal, de acuerdo con expertos legales consultados por la prensa estadounidense, aunque funcionarios del gobierno de Trump sostienen que amplía las posibilidades de operaciones militares focalizadas dentro de territorio venezolano como bombardeo a campamentos, escondites, rutas clandestinas que los narcos utilizan.

La medida llega en un aumento de tensiones entre ambos países. Desde hace meses, el Pentágono mantiene más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en el área del Caribe, en el marco de la operación denominada "Operation Southern Spear", orientada oficialmente a combatir el narcotráfico. Como parte de esas acciones, las fuerzas estadounidenses ya realizaron ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, con decenas de muertos reportados.

Fuentes de defensa citadas en Estados Unidos señalaron que Trump recibió informes sobre distintos escenarios de actuación dentro de Venezuela. Entre las alternativas figuran ataques de precisión contra instalaciones militares o gubernamentales, incursiones de fuerzas especiales e incluso la posibilidad de mantener la presión sin nuevas acciones de fuerza. La Casa Blanca insiste en que el objetivo declarado es reducir el flujo ilegal de drogas y de migrantes hacia territorio estadounidense, aunque reconoce que un posible cambio de gobierno en Caracas podría convertirse en consecuencia indirecta de esa estrategia.

En paralelo al endurecimiento del discurso, el comunicado oficial remarcó que Washington "seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de la seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas". Esa formulación se interpreta como una señal de que la designación del Cártel de los Soles no se agota en la dimensión simbólica, sino que funcionará como base legal para nuevas acciones diplomáticas, financieras y, eventualmente, operativas.

Dentro de Estados Unidos, el margen político para una intervención militar directa aparece limitado. Un sondeo de CBS News/YouGov difundido el domingo mostró que el 70% de los consultados se opone a que el país adopte acciones militares en Venezuela, frente a un 30% que las respalda. Además, el 76% considera que la administración Trump no explicó con claridad la posición oficial respecto de un eventual uso de la fuerza.