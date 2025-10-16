Argentina sellará un pacto directo con el FBI para prevenir atentados terroristas

El Gobierno avanza con un acuerdo con el FBI a través del Centro Nacional Antiterrorismo, con un sistema de alerta inmediata ante posibles atentados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy que el Gobierno argentino firmará un acuerdo con el FBI para prevenir atentados terroristas.

El Gobierno argentino firmará este viernes en Washington un convenio con el FBI de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de inteligencia y prevención de atentados terroristas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó esta información durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA.

En el encuentro destacó que el acuerdo permitirá contar con “una línea directa” entre ambos países para actuar con rapidez ante cualquier amenaza.

El entendimiento se canalizará a través del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), recientemente creado, que busca articular políticas y estrategias conjuntas con agencias internacionales.

“Lo que queremos es tener un teléfono rojo para que, ante cualquier advertencia o planificación de un ataque, podamos actuar de inmediato”, explicó Bullrich ante la prensa.

Acuerdo con el FBI Según precisó la funcionaria, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, serán los encargados de concretar la firma en Washington con las autoridades del FBI.