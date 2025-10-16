Argentina sellará un pacto directo con el FBI para prevenir atentados terroristas
El Gobierno avanza con un acuerdo con el FBI a través del Centro Nacional Antiterrorismo, con un sistema de alerta inmediata ante posibles atentados.
El Gobierno argentino firmará este viernes en Washington un convenio con el FBI de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de inteligencia y prevención de atentados terroristas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó esta información durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA.
En el encuentro destacó que el acuerdo permitirá contar con “una línea directa” entre ambos países para actuar con rapidez ante cualquier amenaza.
Te Podría Interesar
El entendimiento se canalizará a través del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), recientemente creado, que busca articular políticas y estrategias conjuntas con agencias internacionales.
“Lo que queremos es tener un teléfono rojo para que, ante cualquier advertencia o planificación de un ataque, podamos actuar de inmediato”, explicó Bullrich ante la prensa.
Acuerdo con el FBI
Según precisó la funcionaria, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, serán los encargados de concretar la firma en Washington con las autoridades del FBI.
Posteriormente, el Gobierno argentino buscará extender este tipo de convenios con organismos de la Unión Europea.
Con esta medida, la administración nacional apunta a fortalecer los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, reforzando la vigilancia ante eventuales riesgos globales.