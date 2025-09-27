El Departamento de Justicia de EE.UU. imputa al exdirector del FBI James Comey, quien investigó a Trump por supuestos vínculos con Rusia

El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado formalmente de dos delitos este jueves por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Desde hace tiempo Comey ha estado en la mira del presidente Donald Trump por su investigación sobre los supuestos vínculos del mandatario con Rusia en el marco de las elecciones de 2016.

El exdirector del FBI fue acusado por un jurado investigador federal de presuntamente mentir bajo juramento durante su testimonio en septiembre de 2020 frente al Congreso y de obstrucción de la justicia.

La investigación contra Comey está dirigida por Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, quien anteriormente fue abogada personal de Trump.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que la imputación de Comey "refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense".

