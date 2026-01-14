El Gobierno declaró a la "Hermandad Musulmana" como organizaciones terroristas

El Gobierno informó este miércoles que declaró como organizaciones terroristas a facciones dentro de la “ Hermandad Musulmana ” correspondientes al Líbano, Egipto y Jordania. Este es un movimiento político islamista.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) ”, explicó la Casa Rosada.

A su vez, se indicó que “la decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

El Gobierno aseguró que con estas acciones “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la “Hermandad Musulmana” y sus aliados no puedan actuar con libertad”. “Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, agregaron.

“El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluyó el Gobierno.

Javier Milei y los hermanos Cunio 14-1-26 El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, dos argentinos que estuvieron secuestrados por Hamás en Gaza. Presidencia

Durante este miércoles, el mandatario y el canciller Pablo Quirno recibieron a David y Ariel Cunio, dos de los 21 argentinos que fueron secuestrados por Hamás, otra organización declarada como terrorista en Argentina, el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz.

Javier Milei se alinea otra vez con Trump

Se trata de otra medida geopolítica de Javier Milei en favor con la gestión de Donald Trump, quien, a fines de noviembre, firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de designar como organizaciones terroristas extranjeras a estos capítulos de la Hermandad Musulmana.

Esas ramas “participan, facilitan o apoyan campañas de violencia y desestabilización que perjudican a sus propias regiones, a ciudadanos estadounidenses y a los intereses de Estados Unidos”, señaló el documento de la Casa Blanca.

La Hermandad Musulmana es una organización panislamista fundada en Egipto en 1928, que posteriormente se extendió por el mundo árabe. Su fundador, el maestro egipcio Hassan al-Banna, sostenía que revivir los principios islámicos en la sociedad permitiría al mundo musulmán resistir el colonialismo occidental.