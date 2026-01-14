Paritarias estatales bonaerenses: gremios advierten a Axel Kicillof que dar un aumento por decreto sería un error

Hace unos días cuando el gobierno de Axel Kicillof convocó, en un martes 13, las paritarias estatales bonaerenses nos preguntábamos: ¿Que puede salir mal? ... Todo salió mal: los gremios estatales y docentes se “pararon de manos”, rechazaron por insuficiente el 1,5% de aumento y, por primera vez en los 6 años que el mandatario gobierna, la provincia hablaron de medidas de fuerza .

Los representantes gremiales de docentes y estales fueron con pocas expectativas a la reapertura de las paritarias estatales bonaerenses . En la previa no hubo sondeos informales, por lo que intuían que la reunión no iba a ser buena, como lo grafico un representante gremial mientras esperaba que termine el encuentro con los docentes, cuando este cronista le pregunto por las expectativas recibiendo como respuesta “ninguna, no sabemos que nos van a decir”.

Según pudo reconstruir MDZ los negociadores de Kicillof , abrieron las paritarias estatales bonaerenses diciéndoles a los representantes gremiales que daban por cerrada la discusión salarial del 2025 porque no podían “empardar” la inflación, y sin dar respiro alguno ofrecieron un 1,5% de aumento para el primes mes del año. El encargado de romper el hielo con la mala notica, fue el número dos del ministerio de economía provincial Nicolas Todesca.

La respuesta de docentes y estatales no se hizo esperar, según contaron fuentes sindicales, un secretario general de un gremio de la administración central habria contestado “Nosotros vinimos a cerrar la paritaria 2025” y les pidió a los negociadores del ejecutivo que hagan una propuesta concreta o que “se atengan a las consecuencias”.

Los representantes de Kicillof , picanteando la paritaria, volvieron a ofrecer el 1,5% de aumento para enero. Por lo que los gremios, tras recordarles - en no muy buenos términos- que el último encuentro paritario había sido en agosto y que el gobernador en diciembre incumplió su palabra de reabrir las paritarias estatales bonaerenses , dieron por terminando la reunión rechazando por insuficiente el ofrecimiento del 1,5% pasando a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso.

¿Se viene un aumento por decreto?

Los representantes sindicales de docentes y estatales se fueron del ministerio de Trabajo bonaerense con el compromiso de los negociadores de Kicillof de ser llamados antes del cierre de las liquidaciones, que son este jueves 15 de enero. El tiempo pasa y lo teléfonos no suenan.

Una fuente de calle 6 consultada esta mañana por MDZ, no descarto que Kicillof de un aumento por decreto y cierre las paritarias estatales 2025. Es de destacar que no seria la primera vez que el gobernador cierra las paritarias estatales bonaerenses dando un aumento por decreto.

Esto puso en alerta a los gremios docentes y estatales, quienes advirtieron al gobernador que de hacerlo estaría cometiendo un grave error. “Si Axel da un aumento por decreto y cierra la paritaria, lo que va a conseguir es incrementar el mal humor en los ministerios”, sostuvo un dirigente sindical, que afirmó: “Si eso pasa estaremos obligados a hablar de medidas de fuerza”.

Y al preguntarle qué porcentaje aceptarían, en caso de ser llamados el jueves para retomar las paritarias estatales bonaerenses, dijo: “La inflación de diciembre fue del 2,8% y el año cerro con un 31,5%. Para poder ponerlo a consideración de las bases la oferta tendría que estar por encima del 2% retroactiva a octubre”.

Es de destacar que en los últimos dos años la perdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires acumula una caída cercana al 25%. Por lo que de no llegar a un acuerdo con docentes y estatales, Kicillof enfrentaría por primera vez en 6 años medidas de fuerza en su contra.