El frente gremial docente bonaerense rechazó la oferta de Axel Kicillof y pasaron a un cuarto intermedio

El Gobierno de la Provincia reanudó, este martes 13, la paritaria estatal bonaerense. En primer turno, los negociadores de Axel Kicillof recibieron a los gremios integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense. En estos momentos se está llevando a cabo la paritaria con los gremios estatales de la administración central.

La reunión con los docentes duró más de una hora y los gremios pasaron factura por la dilatación de la convocatoria de la paritaria 2025. Recordemos que el último encuentro data de agosto, cuando aceptaron la oferta del 5% pagadera en los meses de septiembre y octubre, ese fue el ultimo aumento que recibieron estatales y docentes bonaerenses.

Según fuentes sindicales, el ofrecimiento de la administración fue del 1,5% para el mes de enero 2026; algo rechazado por los docentes por insuficiente y porque primero, como dijo a MDZ, la secretaria adjunta del SUTEBA María Laura Torres, se debe cerrar la paritaria del año pasado antes de empezar la de este año.

Los gremios consideraron insuficiente la oferta de Kicillof, por lo que pasaron a un cuarto intermedio que debe ser convocado cuanto antes teniendo en cuenta que el jueves 15 cierran las liquidaciones de haberes en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto si los docentes analizan alguna medida de fuerza si no se cierra la paritaria 2025, la adjunta de Baradel respondió: “ Esperamos la nueva convocatoria”.