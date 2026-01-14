Secta, abusos y poder: así operaba "La Orden de la Luz" en el Senado

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la secta se ofrecía como un ámbito de crecimiento personal y búsqueda espiritual. El ingreso se producía a través de charlas, encuentros grupales y supuestas terapias alternativas, donde los líderes construían un vínculo de confianza y autoridad sobre las mujeres.

Con el correr del tiempo, ese vínculo se transformaba en dependencia. Las denunciantes relataron que los jefes de la organización imponían una lógica de obediencia o castigo y comenzaban a desacreditar a familiares, parejas y amistades, a quienes señalaban como obstáculos para la “evolución espiritual”.

La causa describe un esquema de control basado en discursos místicos, rituales y reglas estrictas. Las mujeres eran sometidas a prácticas que los líderes justificaban como necesarias para la “purificación” o la “liberación”, pero que en los hechos derivaban en abusos sexuales, humillaciones y disciplinamiento psicológico.

Cualquier intento de cuestionar órdenes o abandonar el grupo era sancionado. Las víctimas explicaron que se aplicaban castigos simbólicos, aislamiento interno y presiones emocionales, que reforzaban el miedo a “perder la luz” o a sufrir consecuencias espirituales si desobedecían.

Según la investigación, “La orden de la Luz” funcionaba desde hacía varios años y realizaba encuentros en distintos puntos del conurbano bonaerense. La continuidad en el tiempo, la repetición de patrones y la existencia de jerarquías internas consolidaron la hipótesis de una estructura organizada y estable.

Un aspecto que agravó la situación judicial fue el rol público de los acusados. Ambos trabajaban en el Senado bonaerense y, de acuerdo a la pesquisa, esa condición habría sido utilizada como un elemento de legitimación frente a las víctimas, facilitando la captación y el sometimiento dentro del grupo.

Durante los allanamientos realizados en las últimas horas, la Justicia secuestró teléfonos celulares, computadoras, documentación y objetos utilizados en los rituales. Los dos líderes quedaron imputados por abuso sexual con acceso carnal, mientras se investiga si existen más integrantes activos y nuevas víctimas vinculadas a la secta.