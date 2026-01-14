Javier Milei y un día de audiencias en la Casa Rosada: empresarios, un embajador y los hermanos Cunio

Con buena parte de la política todavía en periodo de receso, el presidente Javier Milei acudió este miércoles a la Casa Rosada para llevar adelante una serie de audiencias en su despacho. Los temas no tenían nada en común entre sí, e iban desde un encuentro con empresarios de energía , una reunión con el embajador de Italia en la Argentina y otra con David y Ariel Cunio, los hermanos argentino-israelíes que estuvieron dos años secuestrados por Hamás en Gaza.

El primer encuentro de la jornada fue con los representantes de la compañía MidOcean Energy , una empresa de Gas Natural Licuado (GNL) creada por el fondo de inversión EIG (EIG Global Energy Partners) dedicado inversiones en materia de energía e infraestructura, como petróleo, gas, renovables y transporte.

Además del presidente, el encuentro contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en el marco de la agenda oficial diagramada por el Gobierno para promover la llegada de inversiones en el sector minero y energético.

Por parte de la compañía con sede en Washington D.C, Estados Unidos, acudieron los directivos Venter de la Rey (director ejecutivo); Thomas Wheeler (vicepresidente); Vahid Farzad (director de Desarrollo de Negocio); y Jason Klein (director para América). También participaron de la reunión en el despacho presidencial Marc Patsy, fundador y CEO de Black Limited, y Valenti Sabate, director de Operaciones.

Ante la consulta de MDZ , desde el Gobierno se limitaron a destacar el interés de la compañía -con accionistas en Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos- en el sector energético local y comentaron que la visita al presidente fue para explicar sus intenciones de evaluar oportunidades de inversión en la Argentina.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 10.36.22 AM Javier Milei con directivos de la compañía energética MidOcean Energy en la Casa Rosada. Presidencia

Segundo acto: llegada del embajador de Italia

A media mañana, una cuadrilla del Regimiento de Granaderos a caballo recibió en el hall principal de la Casa Rosada -adornado por la bandera argentina y la italiana- a Fabrizio Nicoletti, el flamante embajador de Giorgia Meloni en Argentina.

Nicoletti se presentó en Balcarce 50 para hacer entrega de sus cartas credenciales a Javier Milei. Se trata de un acto protocolario diplomático clave, donde un nuevo embajador entrega formalmente un documento del jefe de Estado de su país al mandatario del país receptor para oficializar su misión y habilitarlo para ejercer plenamente sus funciones diplomáticas.

Es un proceso que sigue una ceremonia solemne y una tradición histórica para establecer relaciones formales entre naciones. La misma se realizó en el Salón Blanco y contó con la participación del canciller Pablo Quirno.

FOTO 2 (3)

El diplomático ya había dado inicio a sus encuentros con funcionarios de alto nivel este martes, cuando fue recibido en el Ministerio de Economía por su titular, Luis Caputo. La reunión estuvo atravesada por la próxima firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, donde el apoyo de Giorgia Meloni terminó de inclinar la balanza en favor del pacto comercial.

"Excelente reunión con el Embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, con quien trabajamos para seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre ambos países. En este sentido, coincidimos en la importancia que tendrá el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea para incrementar las exportaciones y el nivel de las inversiones entre Argentina e Italia", escribió Caputo en sus redes.

Nicoletti y Caputo El embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, y el ministro de Economía, Luis Caputo. X (@LuisCaputoAR)

Tercer acto: los hermanos Cunio

La jornada presidencial culminó con un encuentro de otras características. Alrededor de las 11, el libertario y el canciller Pablo Quirno recibieron a David y Ariel Cunio, dos de los 21 argentinos que fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz. También participó Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina.

Luego de dos años de cautiverio, los hermanos fueron liberados en octubre de 2025 en el marco de la primera fase del acuerdo de paz entre el grupo terrorista e Israel.

De los 19 rehenes argentinos restantes, cinco fueron asesinados y 14 lograron sobrevivir. La familia Cunio fue una de las más sacudidas por el golpe terrorista de Hamás, con el secuestro de ocho de sus miembros, entre ellas las mellizas Emma y Yuli, que fueron liberadas tempranamente en noviembre de 2023.

Screenshot 2026-01-14 131004 Javier Milei junto a familiares de rehenes secuestrados por Hamás en junio de 2025. Presidencia

En cambio, David y Ariel debieron esperar dos años para recuperar su libertad, integrando uno de los últimos grupos de rehenes que logró regresar a salvo. Allí también estaba otro argentino, Eitan Horn, poniendo fin a la larga y angustiosa espera de sus familias.

No es la primera vez que Javier Milei mantiene este tipo de encuentros. En junio del año pasado, el libertario había compartido un momento con los familiares de los rehenes argentinos. En esa ocasión participaron Luis y Silvia Cunio, padres de Ariel y David, que le regalaron al presidente el libro La guerra del 7 de octubre. También asistieron entonces Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de Ariel y Kfir, asesinados por Hamás.

La decisión de recibir a los Cunio en la Casa Rosada forma parte del alineamiento total de Javier Milei con Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Pese a las múltiples denuncias de la comunidad internacional por la crisis humanitaria en Gaza provocada por los ataques de represalia israelíes, Milei defendió en los foros internacionales "el derecho a la defensa de Israel" y mantuvo el reclamo por la libertad de los rehenes.

En consecuencia, el Gobierno de Netanyahu invitó al libertario a brindar un discurso en la Knéset, el parlamento de Israel, donde fue galardonado con el Premio Génesis, conocido popularmente como "el Premio Nobel judío". Durante esa gira por el territorio hebreo, el presidente firmó un memorándum por "la Democracia y la Libertad contra el Terrorismo y el Antisemitismo", a la par que anunció la mudanza de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

Esto último contradice los lineamientos de la comunidad internacional, que no reconoce el dominio legítimo de Israel sobre la ciudad, anexada durante la guerra árabe-israelí de 1967. Sin embargo, siguiendo los pasos de Donald Trump, Milei ratificó que la mudanza se realizará en 2026.