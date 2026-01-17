La sarcástica publicación de Lali Espósito tras la presentación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

Una noche histórica en el escenario de la doma y el folclore generó repercusiones inmediatas y un sutil posteo que rápidamente se volvió tendencia nacional.

La reciente edición del Festival de Jesús María se convirtió en el escenario de un cruce mediático inesperado tras la sorpresiva participación de Javier Milei. El mandatario nacional se trasladó a tierras cordobesas para formar parte de la tradicional celebración, donde no solo asistió como espectador, sino que terminó protagonizando un momento musical junto al Chaqueño Palavecino. La presencia del líder libertario en un evento de tal magnitud popular no pasó desapercibida para Lali Espósito, quien utilizó sus plataformas digitales para lanzar un comentario cargado de sarcasmo.

La artista, que anteriormente había expresado su postura política con frases que quedaron en la memoria colectiva, decidió reformular sus propios dichos para referirse al paso del presidente por Córdoba. Con un tono evidentemente mordaz, Lali publicó: "Que sorpresa. Que alegría. Larga vida a los festivales populares!". Este mensaje fue interpretado de inmediato por sus seguidores como una respuesta directa a la participación activa del Jefe de Estado en una festividad que suele ser el centro de los debates sobre financiamiento cultural y tradiciones nacionales.

El punto álgido de la jornada ocurrió cuando el referente del folclore invitó al mandatario a compartir el micrófono. Aunque inicialmente Javier Milei mostró cierta reticencia al afirmar que no se sentía a la altura de las circunstancias, terminó cediendo ante la insistencia del músico. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, exclamó el presidente antes de subir a las tablas para entonar las estrofas del clásico tema, un gesto que fue celebrado por gran parte del público presente en el predio.

Javier Milei y el vínculo con el festival de Jesús María Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María Durante su intervención, el mandatario aprovechó para agradecer el apoyo recibido por la provincia durante el proceso electoral. “Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este Festival de Jesús María tan importante para el país”, señaló, destacando además que el evento “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”. La organización, por su parte, le dio una bienvenida formal mediante las pantallas gigantes, consolidando un vínculo político y cultural en una noche que quedará para el recuerdo de la doma cordobesa.