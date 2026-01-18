"Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá": los líderes europeos responden con contundencia a los aranceles de Trump por Groenlandia

El anuncio de Donald Trump de que impondrá aranceles a un grupo de países europeos por su oposición a sus planes de anexión de Groenlandia ha desencadenado una ola de rechazo entre los principales líderes del Viejo Continente.

El presidente de Estados Unidos dijo este sábado en la red social Truth que Dinamarca , a la que pertenece Groenlandia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos y Francia estarán sujetas a partir del 1 de febrero a un arancel del 10% a sus exportaciones con destino a Estados Unidos que estará en vigor hasta que EE.UU. alcance un acuerdo para la adquisición total de Groenlandia y se elevará al 25% a partir del 1 de junio si no se logra una solución antes.

El anuncio de Trump ha obtenido una rápida respuesta negativa en diferentes capitales europeas.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que su país mantiene el compromiso con la "soberanía e independencia de las naciones" y aseguró en un mensaje en X que: "ninguna intimidación ni amenaza nos influirá".

Macron prometió que "los europeos responderemos de manera unida y coordinada" a los aranceles "si se llegan a confirmar".

"Nos aseguraremos de que se respeta la soberanía europea", proclamó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, describió la amenaza de Trump como "completamente errada" y recalcó: "Nuestra posición sobre Groenlandia está muy clara, es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es asunto de los groenlandeses y los daneses".

Starmer admitió que los países de la OTAN deben "hacer más todos" para atender la seguridad del Ártico, pero rechazó la imposición de aranceles y afirmó que planteará las diferencias al gobierno de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores danés, Lars Loekké Rasmussen afirmó que "el comunicado del presidente ha sido una sorpresa" después de la "constructiva reunión" que mantuvo hace unos días en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

"Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que necesitamos hacer más ha dejado de ser una zona libre de tensión. Por eso es por lo que nosotros y los aliados de la OTAN estamos acelerando en total transparencia con nuestros aliados estadounidenses", añadió el ministro danés.

Por Suecia respondió su primer ministro, Ulf Kristersson, que aseguró en X: "No nos permitiremos ser chantajeados".

Kristersson también afirmó que "solo Dinamarca y Groenlandia deciden en los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".

El líder sueco dijo que "este es un asunto de la Unión Europea que concierne a muchos más países que los señalados".

Estocolmo, según dijo el primer ministro, se halla en conversaciones con otros países de la UE, Reino Unido y Noruega para dar una "respuesta colectiva" al anuncio de Trump.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con el que Trump ha jugado al golf en ocasiones, le dijo que "entre aliados los asuntos se resuelven mediante la discusión, no mediante presión".

Y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo que "las amenazas no tienen lugar entre aliados" y "Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca".

Respuesta de las instituciones de la UE

En una carta conjunta, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguraron que "la Unión Europea mantiene plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia" y recordaron que "la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional".

Los máximos responsables de las dos principales instituciones de la Unión Europea apostaron por el diálogo iniciado esta semana con la visita de una delegación danesa y groenlandesa a Washington. "El diálogo sigue siendo esencial y estamos comprometidos a contribuir al proceso que ya comenzó esta semana entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca".

