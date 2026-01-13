Récord histórico en el mercado argentino de futuros del agro durante 2025

El mercado argentino de futuros y opciones del agro cerró 2025 con cifras históricas, impulsado por una combinación de elevada producción, mejores expectativas para la nueva campaña y un mayor uso de herramientas de cobertura por parte de los actores del sector. Así lo detalla un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ), elaborado por Matías Contardi y Emilce Terré, que destaca un récord absoluto de operaciones en el mercado A3.

Durante el año se negociaron 89,6 millones de toneladas de granos entre futuros y opciones agrícolas, un volumen que supera en un 35% al registrado en 2024 y marca el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables. La operatoria estuvo concentrada casi en su totalidad en los tres principales cultivos del país: la soja lideró con 51,3 millones de toneladas, seguida por el maíz con 27,9 millones y el trigo con 10,4 millones de toneladas acumuladas en el año.

Si bien el crecimiento del volumen operado en futuros ya venía mostrando una tendencia positiva, en 2025 se produjo una aceleración significativa. Las operaciones llegaron a cuadruplicar las registradas una década atrás y resultaron un 70% superiores a las de 2020. Según el análisis de la BCR, este salto respondió a la excelente performance productiva de la campaña 2024/25, a las expectativas favorables para el nuevo ciclo agrícola y a un entorno macroeconómico relativamente más estable, que alentó una adopción más extendida de instrumentos de cobertura en el mercado interno.

Como resultado, el tonelaje operado en el mercado de futuros representó el 64% de la cosecha total de granos de 2025. Excluyendo el impacto excepcional de la sequía de 2023, se trata del ratio más alto de los últimos 87 años, en un contexto en el que la producción argentina de granos es hoy diez veces superior a la de mediados del siglo pasado.

La soja volvió a consolidarse como el producto estrella del mercado de derivados. Explicó el 57% del total operado y protagonizó un salto particularmente marcado en 2025: pasó de promediar menos de 27 millones de toneladas anuales en la última década a superar las 51 millones, un incremento del 62%. El volumen negociado equivale al 104% de la producción estimada para la campaña, un dato que refuerza el rol de los futuros y opciones como herramientas clave de cobertura frente a la volatilidad de precios. En la historia reciente, solo durante la afectada campaña 2022/23 la cobertura había superado el 100% de la cosecha, en un contexto de fuerte caída productiva.

Los cereales también aportaron al récord. Entre maíz, trigo y las escasas toneladas de sorgo, se operaron 38,3 millones de toneladas en futuros y opciones durante 2025, otro máximo histórico. En el caso del maíz, la operatoria rompió todos los techos previos: entre futuros y opciones se negoció el equivalente al 56% de la cosecha, reflejando una dinámica similar a la observada en la soja.

Exportaciones de soja en alza

El dinamismo del mercado de futuros se dio, además, en paralelo con un desempeño sobresaliente del complejo sojero en el comercio exterior. De acuerdo con información de la consultora Globaltecnos y el Área de Economía de CREA, en lo que va del ciclo comercial 2024/25 las exportaciones argentinas de poroto de soja alcanzaron 11,4 millones de toneladas, el mayor volumen de la última década. Solo en noviembre de 2025 se embarcaron 2,18 millones de toneladas, un récord histórico para ese mes y un 55% por encima del máximo previo de 2019, impulsado principalmente por la demanda de China, destino del 93% de los envíos.

Aún más llamativo fue el ritmo de exportaciones de los derivados industriales. Entre mayo y noviembre se despacharon 3,8 millones de toneladas de aceite de soja, el segundo mayor registro histórico para ese período y un 21% superior al promedio de los últimos diez años. En el mismo lapso, los embarques de harina de soja alcanzaron 17,8 millones de toneladas, un 13% por encima del promedio de la última década.

Con récords tanto en el mercado de derivados como en el frente exportador, 2025 dejó en claro el creciente protagonismo de las herramientas financieras en la gestión del negocio agrícola argentino, en un escenario donde la producción a gran escala convive con la necesidad de mitigar riesgos y ganar previsibilidad.