Las mujeres empresarias y emprendedoras serán reconocidas: de qué se trata el premio

Se lanzó la edición 2026 del galardón que premia al talento femenino en el mundo pyme. Todas las categorías que compiten.

Las mujeres emprendedoras y empresarias de Mendoza serán reconocidas por sus aportes.

El talento femenino en el mundo empresario y emprendedor de la provincia de Mendoza será reconocido una vez más. Es que este mes de enero se lanzó oficialmente la edición 2026 del Premio Mujer Empresaria y Emprendedora, un galardón que distingue a las referentes femeninas por su innovación, trayectoria e inspiración.

La Comisión de Mujeres de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza lanzaron oficialmente la convocatoria al Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026, una distinción que busca reconocer el compromiso, el liderazgo y el impacto de mujeres que protagonizan el desarrollo del entramado productivo provincial.

La distinción tiene como objetivo visibilizar modelos que inspiran e impulsan la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial, reconociendo su aporte a la innovación, el empleo y el desarrollo local.

Las categorías en las que compiten las mujeres empresarias En esta oportunidad, las categorías serán tres: