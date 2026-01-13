Las mujeres empresarias y emprendedoras serán reconocidas: de qué se trata el premio
Se lanzó la edición 2026 del galardón que premia al talento femenino en el mundo pyme. Todas las categorías que compiten.
El talento femenino en el mundo empresario y emprendedor de la provincia de Mendoza será reconocido una vez más. Es que este mes de enero se lanzó oficialmente la edición 2026 del Premio Mujer Empresaria y Emprendedora, un galardón que distingue a las referentes femeninas por su innovación, trayectoria e inspiración.
La Comisión de Mujeres de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza lanzaron oficialmente la convocatoria al Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026, una distinción que busca reconocer el compromiso, el liderazgo y el impacto de mujeres que protagonizan el desarrollo del entramado productivo provincial.
La distinción tiene como objetivo visibilizar modelos que inspiran e impulsan la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial, reconociendo su aporte a la innovación, el empleo y el desarrollo local.
Las categorías en las que compiten las mujeres empresarias
En esta oportunidad, las categorías serán tres:
- Innovación y Redes: para quienes promueven nuevas formas de hacer empresa y fortalecen vínculos estratégicos.
- Trayectoria: en reconocimiento a mujeres con una carrera sólida, que han sostenido y hecho crecer su empresa a lo largo del tiempo.
- Inspiración: destinada a aquellas emprendedoras cuyo recorrido y valores generan un impacto positivo en su comunidad.
Para consultas e información, se puede enviar un mail a [email protected].