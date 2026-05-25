Revolución de Mayo: las mujeres que también construyeron la Patria

Cada 25 de mayo conmemoramos en nuestro país el aniversario de la Revolución de Mayo ocurrida en 1810. Ese día, no solo se destituyó -con el respaldo del pueblo- al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla, sino que además se constituyó la Primera Junta de Gobierno, considerada como el primer gobierno patrio de la Argentina, conformada por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como sus secretarios; y designando a 6 vocales, encargados de debatir y dar peso político.

Este hecho no está aislado ni a una fecha, ni mucho menos a un género protagonista. La Revolución se concreta tras un proceso independentista iniciado el 18 de mayo en la capital del Virreinato del Río de la Plata, donde se convoca a un Cabildo Abierto. Durante el periodo revolucionario, las mujeres ocuparon espacios fundamentales, en ocasiones siendo invisibilizadas por los relatos históricos.

María Remedios del Valle, la “Madre de la Patria”, nacida en Buenos Aires en 1766, fue una militar que luchó junto al Ejército del Norte, alimentó y cuidó a los soldados. Formó parte de las niñas de Ayohuma, asistiendo al batallón derrotado de Manuel Belgrano, quien años más tarde la reconocería como Capitana.

María Remedios del Valle fue reconocida como Madre de la Patria por su participación en la primera expedición al Alto Perú Foto: Ministerio de Cultura de la Nación

María Remedios del Valle fue reconocida como Madre de la Patria por su participación en la primera expedición al Alto Perú Foto: Ministerio de Cultura de la Nación

Juana Azurduy es una de las más reconocidas figuras femeninas de la independencia argentina.

Juana Azurduy era una guerrera indígena que logró reclutar más de 10.000 indios, enfrentó al ejército realista, colaboró con Manuel Belgrano y Martín Güemes, comandó tropas y lideró batallas.

Manuela Pedraza Manuela Pedraza

Manuela Pedraza, aunque olvidada por la "historia oficial", destacó durante las Invasiones Inglesas en 1806. “La Tucumanesa”, como se conoce a la combatiente argentina, tomó un fusil y desconcertó a los invasores en defensa de Buenos Aires. Irónicamente, murió en la pobreza y fue olvidada con el tiempo.

Mariquita Sánchez de Thompson. Foto: MDZ / Archivo Mariquita Sánchez de Thompson. Foto: MDZ / Archivo

Mariquita Sánchez de Thompson, abrió las puertas de su casa para realizar reuniones donde se debatían ideas políticas y revolucionarias, en un tiempo donde no eran lugares pensados para las mujeres. Tradicionalmente, es recordada por ser la anfitriona de la reunión en la que se ejecutó por primera vez la Marcha Patriótica, convertida después en el Himno Nacional.

Las mujeres junto a los próceres de la Independencia

Catalina Echeverría de Vidal, fue una dama patricia que vivía en Rosario. Según la tradición oral, cosió la primera bandera por petición del prócer Belgrano.

También, obviamente, es recordada María de los Remedios de Escalada, casada desde muy joven con José de San Martín, promovió el 10 de octubre de 1815, junto a las Patricias Mendocinas, la entrega de joyas personales para contribuir al equipamiento del ejército durante las campañas militares y guerras por la independencia en América Latina.