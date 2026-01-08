Cuál es la inflación que espera el mercado para los primeros seis meses de 2026

El mercado espera que la inflación se ubique en torno al 2,3% en diciembre. Si bien muestra una corrección al alza por parte de las estimaciones previas de la city, se ubicaría por debajo de dato oficial de noviembre que difundió el Indec y arrojó 2,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA) , que se publicó el miércoles, arrojó 2,3% para diciembre, lo que representó una de suba de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo.

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10 de las consultoras) registraron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).

En relación al IPC Núcleo, los principales analistas del mercado ubicaron sus estimaciones para diciembre en 2,3% (+0,3 p.p. respecto del REM previo).

Para enero de este año se proyecta una inflación general de 2% (+0,1 p.p. respecto del REM previo). Los economistas calculan que continuará un sendero descendente hasta junio de 2026, donde alcanzaría un 1,5%.

La inflación se sostiene en torno al 2%

En concreto, en el desagregado mensual, el IPC se ubicaría de la siguiente manera para los primeros seis meses del año: enero (2%), febrero (1,8%), marzo (1,9%), abril (1,7%), mayo (1,6%) y junio (1,5%).

Las otras proyecciones de los principales analistas del mercado

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal promedio de enero de 2026 se ubicó en $1.484,3.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen US$91.407 millones , US$907 millones más que el REM anterior; y las importaciones (CIF) US$80.442 millones , cerca de US$1.056 millones menos que la encuesta previa.

El superávit comercial anual esperado es de US$10.965 millones, unos US$1.963 millones más que en el anterior relevamiento.