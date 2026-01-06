Goldman Sachs espera una inflación del 20% y una mejora del PBI de 2,7% para Argentina en 2026

Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, publicó un nuevo informe sobre las perspectivas económicas de América Latina y dedicó unos párrafos a la Argentina, con proyecciones que apuntan a una marcada desaceleración de la inflación, la continuidad del ajuste fiscal y un crecimiento de la actividad impulsado por la mejora de los ingresos reales y un contexto financiero más favorable.

Según el documento, al que accedió TN, la dinámica de precios en la Argentina mostrarán una baja considerable. El banco proyecta que la inflación cerrará 2025 en 30,6%, el registro más bajo desde 2017, y anticipa una desaceleración hasta el 20% en 2026, lo que representaría el nivel más reducido desde 2013.

El informe vincula estas proyecciones con la consolidación del ajuste fiscal, las reformas implementadas por el Gobierno y una recuperación gradual de la confianza empresarial. En ese sentido, Goldman Sachs considera que el desempeño electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de mitad de mandato contribuye a reforzar la gobernabilidad y podría traducirse en un mayor flujo de inversiones en los próximos años.

En materia de actividad económica, las estimaciones del banco ubican el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 4,4% para 2025 y en 2,7% para 2026. De acuerdo con el análisis, la expansión estaría motorizada principalmente por la inversión y el consumo, en un contexto de salarios reales en recuperación y condiciones financieras menos restrictivas.

El reporte también pone el foco en la calidad del crecimiento. Para 2026, Goldman Sachs prevé que la economía muestre un desempeño más sólido de lo que reflejan los promedios anuales, debido a una fuerte reducción del arrastre estadístico: este pasaría de 3,1% en 2025 a apenas 0,5% en 2026. Esto implicaría que la expansión dependería en mayor medida del impulso propio de la actividad económica y no tanto de efectos heredados del año previo.