ARCA tomó una medida que aseguran que podrá contener la inflación
El Gobierno decidió, a través de ARCA, prorrogar los beneficios fiscales de importación para contener la inflación.
En el marco de la lucha contra la inflación, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de junio próximo beneficios fiscales para importar bienes de cuatro rubros clave, según lo dispuso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de una medida que se oficializó en las últimas horas.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, excluyó el cobro de impuesto a las Ganancias y el IVA al ingreso de alimentos que componen la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para pymes. Esto puede ser clave para contener o bajar la inflación a mediano plazo.
Esta medida regirá siempre y cuando el importador presente el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.
En los primeros once meses del año las exportaciones llegaron a los US$ 70.235 millones, muy por encima de los los US$ 60.775 millones de 2024.
Si bien recibe críticas desde el algunos sectores por el perjuicio a la industria local que representa incentivar las compras al exterior, el Gobierno dice que con esta medida busca que la mayor competencia ayude a bajar los precios de productos claves de la canasta básica de consumo.
Más medidas de ARCA
En el marco de otra medida destinada a incentivar las importaciones, ARCA ya había aplicado un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y adapta el sistema a procesos digitales (como en el caso de un formulario que pasa de estar impreso a online).
Esta norma beneficia a personas que compran productos nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales.
El objetivo apunta a cambiar la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana.
Entre los incentivos para incentivar las importaciones, los expertos mencionan la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior.