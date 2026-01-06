ARCA tomó una medida que aseguran que podrá contener la inflación

En el marco de la lucha contra la inflación , el Gobierno prorrogó hasta el 30 de junio próximo beneficios fiscales para importar bienes de cuatro rubros clave, según lo dispuso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ). Se trata de una medida que se oficializó en las últimas horas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, excluyó el cobro de impuesto a las Ganancias y el IVA al ingreso de alimentos que componen la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para pymes. Esto puede ser clave para contener o bajar la inflación a mediano plazo.

Esta medida regirá siempre y cuando el importador presente el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.

En los primeros once meses del año las exportaciones llegaron a los US$ 70.235 millones, muy por encima de los los US$ 60.775 millones de 2024.

Si bien recibe críticas desde el algunos sectores por el perjuicio a la industria local que representa incentivar las compras al exterior, el Gobierno dice que con esta medida busca que la mayor competencia ayude a bajar los precios de productos claves de la canasta básica de consumo.

Más medidas de ARCA

En el marco de otra medida destinada a incentivar las importaciones, ARCA ya había aplicado un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y adapta el sistema a procesos digitales (como en el caso de un formulario que pasa de estar impreso a online).

Esta norma beneficia a personas que compran productos nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales.

El objetivo apunta a cambiar la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana.

Entre los incentivos para incentivar las importaciones, los expertos mencionan la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior.