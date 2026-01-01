ARCA amplió el plan de pagos: estos son los nuevos plazos para regularizar deudas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) extendió el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago que permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. La prórroga fue oficializada mediante la Resolución General 5808/2025, publicada este 31 de diciembre en el Boletín Oficial .

De esta manera, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para ingresar al plan, que originalmente vencía el 30 de diciembre de 2025.

El régimen, establecido inicialmente por la Resolución General 5.711 y luego ampliado por la 5.777, alcanza a obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo:

La medida apunta a facilitar el cumplimiento voluntario y aliviar la situación financiera de contribuyentes, pymes y responsables que arrastran obligaciones impagas.

El régimen está dirigido a contribuyentes y responsables inscriptos ante ARCA , sin distinción de tipo de actividad, siempre que cuenten con deudas alcanzadas por la normativa .

El régimen permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

La adhesión se realiza de forma digital, a través de los servicios habilitados con clave fiscal, y permite acceder a planes de pago con cuotas, según las condiciones vigentes.

Por qué se prorrogó el plazo

Desde ARCA explicaron que la extensión del plazo busca promover la regularización fiscal, en un contexto económico todavía desafiante, y ampliar la posibilidad de acceso al plan a más contribuyentes.

La prórroga hasta marzo de 2026 se enmarca en la política del organismo de mejorar los niveles de recaudación sin recurrir a medidas coercitivas.