Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés vigentes al 1 de enero

Las tasas de plazo fijo al 1 de enero muestran diferencias entre bancos: desde el 20% en grandes entidades hasta el 28,5% en financieras online.

Comparador de tasas de plazo fijo en pesos al 1 de enero.

El inicio de 2026 llega con novedades para quienes eligen el plazo fijo tradicional como herramienta de ahorro en pesos. En un escenario marcado por la desaceleración de la inflación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió las tasas nominales anuales (TNA) informadas por las entidades financieras, en el marco del Régimen Informativo de Transparencia.

El relevamiento oficial contempla tanto a los 10 bancos con mayor volumen de depósitos del sistema como a aquellas entidades que ofrecen plazos fijos online para no clientes, una modalidad que ganó protagonismo en los últimos meses por sus tasas más competitivas.

Tasas de interés a 30 días: los bancos con más depósitos Entre las principales entidades del sistema financiero, las tasas se ubican en un rango que va del 20,5% al 23,5% anual:

Banco Nación: 23,5%

Banco Macro: 23,5%

ICBC Argentina: 23,5%

Banco Credicoop: 23% (también para no clientes)

Banco Provincia: 22%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco BBVA: 21%

Banco Ciudad: 20,5% Plazos fijos online: tasas más altas para no clientes Las entidades de menor tamaño o digitales continúan ofreciendo rendimientos superiores para captar ahorristas, con tasas que llegan hasta el 28,5%:

Banco Bica: 28%

Banco CMF: 28%

Banco Meridian: 28%

Banco VOII: 28%

Reba: 28%

Crédito Regional: 28% (clientes) – 28,5% (no clientes)

Banco Mariva: 27%

Banco de Córdoba: 27%

Banco del Sol: 27,5%

Bibank: 26%

Banco Hipotecario: 23,5% (clientes) – 26% (no clientes)

Banco de Comercio: 25%

Banco de Corrientes: 25,5%

Banco Comafi: 23% El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Entidades más pequeñas y financieras online llegan hasta el 28,5%.Foto: Shutterstock Qué tener en cuenta antes de invertir El plazo fijo tradicional sigue siendo una opción conservadora, elegida por quienes priorizan seguridad y previsibilidad, aunque su rendimiento debe evaluarse frente a la inflación esperada. La diferencia de tasas entre bancos grandes y entidades que operan de forma digital explica por qué muchos ahorristas optan por plazos fijos online, incluso sin ser clientes habituales.