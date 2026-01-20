El gran beneficio que tendrá las exportaciones mendocinas por el acuerdo Mercosur-UE

Después de 25 años de espera, el pasado sábado se dio un paso fundamental en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea . Con la firma del convenio el pasado sábado , comenzó un proceso político y técnico en el que ahora deberá pasar por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales de los países americanos. Así, para 2027 podría concretarse el convenio bilateral que podría traer un beneficio especial para la economía mendocina.

Es que Mendoza tuvo una participación activa en las negociaciones y fue la única que trabajó producto por producto para asegurar su inclusión en el acuerdo. La Unión Europea es uno de los principales destinos de las exportaciones mendocinas, con un total de US$ 162 millones generados en 2024.

Actualmente, alrededor de 250 empresas mendocinas exportan a la UE . La canasta exportadora provincial hacia el bloque europeo está liderada con claridad por el vino, seguido por el ajo, las frutas frescas y elaboradas, las nueces y el aceite de oliva, con una marcada predominancia del complejo vitivinícola.

En términos de participación, el vino concentra el 67% de los envíos mendocinos a la Unión Europea, mientras que el ajo representa el 10%, las nueces el 6% y otras frutas secas el 4,4%. Durante 2024, los principales destinos fueron España, con compras por 40 millones de dólares; Países Bajos, con 33 millones; Francia, con 28 millones; y Alemania e Italia, que registraron alrededor de 11 millones de dólares cada uno.

Uno de los ejes centrales del acuerdo Mercosur-UE es la desgravación arancelaria , que se aplicará de manera escalonada a partir del denominado “año 0”, que comenzará al día siguiente de la entrada en vigor del tratado. En algunos productos, los aranceles se eliminarán desde el inicio, mientras que en otros la reducción será progresiva a lo largo de varios años.

Este proceso no será inmediato, ya que el acuerdo aún debe ser aprobado por los parlamentos europeos y por el Congreso argentino, un trámite que podría demorar entre uno y un año y medio.

Para el vino mendocino, principal producto exportado a la UE, el impacto será significativo. Actualmente, los vinos argentinos pagan aranceles que van de 9,9 a 13,1 euros por hectolitro, según el tipo y la presentación. Con el esquema acordado, en el año 0 se elimina cerca del 20% del arancel vigente y luego se aplican rebajas anuales hasta alcanzar el arancel cero en el quinto año de vigencia. Una vez completado ese proceso, el vino mendocino podrá ingresar al mercado europeo sin pagar derechos, fortaleciendo su competitividad. En sentido inverso, los vinos europeos tendrán un período de ocho años para llegar al arancel cero en el Mercosur.

Otros productos clave de la estructura exportadora mendocina también se verán favorecidos. El ajo contará con una ampliación del cupo de exportación sin aranceles, que se suma al ya existente, un beneficio especialmente relevante para Mendoza, principal exportadora del país.

El aceite de oliva, las nueces, los pistachos y otras frutas secas ingresan a esquemas de desgravación gradual, lo que permitiría mejorar precios y aumentar volúmenes en el mediano plazo. En el caso de la ciruela seca, el arancel bajará de manera paulatina: del 9,6% actual al 8,22% en el primer año, hasta llegar al 0% en el cuarto año de vigencia del tratado.

Una noticia celebrada

Para Patricia Giménez, gerente de ProMendoza, es destacable que el Mercosur salga como bloque al mundo. “Eso es una excelente noticia, así como la Argentina desde hace dos años ha vuelto a trabajar para reinsertarse en el mundo, ahora lo hace el bloque en equipo y eso es bueno, estamos buscando integrarnos, dejar de aislarnos potenciándonos social y económicamente”, aseguró.

La funcionaria hizo hincapié en el rol fundamental que tuvo ProMendoza en las negociaciones para lograr incluir los principales productos mendocinos. La diversidad de la canasta exportadora mendocina fue un factor decisivo para que sus productos quedaran contemplados, aunque que todavía resta completar el proceso de aprobación legislativa. La matriz exportadora provincial cuenta con beneficios concretos y Mendoza podría ubicarse entre las jurisdicciones más favorecidas cuando el tratado entre en vigencia”, ponderó.

https://www.bbc.com/mundo/articles/crkrjrzldzjo Los agricultores franceses, irlandeses y polacos han expresado su oposición al acuerdo con Mercosur con protestas. RICCARDO MILANI/Hans Lucas/AFP via Getty Images

A su turno, Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, coincidió en lo positivo de la apertura del país y el bloque comercial al mercado internacional: “Lo más positivo de todo esto es la imagen o la señal que Argentina está dando al mundo, que integrada con el Mercosur hace una apertura de su comercialización y nada menos que con un grupo de naciones que tienen el 20% del PIB del mundo. Es una salida del encierro hacia el exterior que el país tuvo prácticamente por 20 años”.

Con cautela por la falta de la aprobación parlamentaria y las reticencias del sector agropecuario europeo, el experto aseguró que la medida podría traer un crecimiento de las exportaciones del bloque de un 17%, donde la calidad de Argentina podría ser un diferencial, aunque también reconoció que esto deberá ser acompañado por otras políticas nacionales: “Por supuesto, el Gobierno nacional tiene que colaborar con una política tributaria acorde al esfuerzo que pueden hacer las empresas y una política laboral que se ajuste a la realidad del siglo XXI”, completó Bustos Carra.