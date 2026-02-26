La industria autopartista cerró 2025 con una caída del 3,8% tras un diciembre crítico

La industria autopartista finalizó 2025 en terreno negativo. Según el último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes ( AFAC ), el sector registró una baja acumulada de 3,9% en su nivel de actividad respecto de 2024, en un contexto marcado por la retracción productiva y la debilidad en varios de los rubros asociados.

El deterioro se profundizó hacia el cierre del año. En diciembre de 2025, la actividad cayó 17,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y retrocedió 3,2% frente a noviembre, lo que confirmó una tendencia descendente en el tramo final del ejercicio.

Entre los indicadores vinculados al sector, la producción de vehículos mostró una contracción acumulada de 3,1% en 2025, con un total de 490.876 unidades fabricadas. La caída fue especialmente pronunciada en diciembre: -30,4% interanual y -30,3% frente al mes previo.

El segmento de neumáticos evidenció el desplome más severo, con una baja interanual de 31,9% en el acumulado anual. En la comparación mensual de diciembre contra noviembre, el retroceso alcanzó el 39,7%, reflejando el fuerte freno en uno de los componentes clave de la cadena automotriz.

Las exportaciones de autopartes también cerraron el año con saldo negativo. El informe de AFAC señala una disminución interanual de 2,9% en los doce meses de 2025. En diciembre, el retroceso fue de 9,5% respecto a noviembre, consolidando un cierre de año complejo para el comercio exterior del sector.

En contraste, el mercado de reposición —medido a través de la venta de combustibles como indicador indirecto de actividad— mostró un desempeño positivo. Las ventas acumuladas crecieron 1,2% interanual, con un total de 19.215.226 metros cúbicos comercializados en el año. Además, en diciembre se observó un incremento de 8,3% frente a noviembre, lo que sugiere cierta recuperación en el segmento vinculado al mantenimiento y uso del parque automotor.

El informe, elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Ministerio de Economía, muestra que el desempeño autopartista quedó por debajo del Índice de Producción Industrial (IPI) general, que registró una suba interanual de 1,6%.

La combinación de menor producción automotriz, caída en neumáticos y retroceso exportador configuró un escenario contractivo para la cadena de valor. Si bien el leve repunte en combustibles aporta una señal de dinamismo en el mercado interno, el balance anual deja a la industria autopartista con un desafío abierto para 2026: recomponer volumen, recuperar competitividad y estabilizar su nivel de actividad tras un año de retroceso.