La serie danesa de Netflix que atrapa con solo 6 episodios

Netflix suma una serie danesa de pocos episodios que conquista a los amantes del thriller y del nordic noir.

El nordic noir vuelve a brillar en Netflix con esta historia ambientada en la fría Dinamarca. Foto: Archivo

Netflix estrenó recientemente una serie nórdica que rápidamente se ubicó entre lo más visto de la plataforma, justo debajo de la nueva temporada de The Witcher. Se trata de The Asset, una producción que se enmarca en el género nordic noir.

El nordic noir es un subgénero del thriller criminal nórdico caracterizado por atmósferas oscuras, tensiones morales fuertes, ambientes fríos y personajes complejos, las historias suelen desarrollarse en Escandinavia, con climas extremos o interiores sombríos y muestran crímenes o infiltraciones donde lo ético se vuelve borroso.

Netflix: de qué trata The Asset La historia sigue a Tea Lind (interpretada por Clara Dessau), una cadete policial reclutada por el servicio de inteligencia danés (PET) para infiltrarse en la organización de un poderoso narcotraficante llamado Miran. Para lograrlo, Tea adopta una nueva identidad como joyera y se acerca a Ashley (Maria Cordsen), la novia de Miran, con el objetivo de obtener información clave.

Sin embargo, conforme avanza su misión, la agente comienza a perder la noción de quién es realmente y los límites entre su deber y su vida personal se vuelven cada vez más difusos.