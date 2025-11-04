Cate Blanchett brilla en Netflix: la película de drama que conquista la plataforma

Cate Blanchett interpreta a Lydia Tár en esta película de Netflix. Una brillante directora de orquesta atrapada entre el genio y la autodestrucción.

Netflix tiene una joya del cine contemporáneo en su catálogo: Tár. Se trata de una película protagonizada por Cate Blanchett y dirigida por Todd Field que fue furor al momento de su estreno en el 2022, logrando nominaciones a seis premios Oscar y considerada una de las mejores actuaciones de la actriz.

De qué trata Tár La historia sigue a Lydia Tár, una prestigiosa directora de orquesta que está en la cima de su carrera. Admirada por el público y la crítica, se prepara para una interpretación que definirá su legado. Sin embargo, su aparente perfección comienza a resquebrajarse cuando su pasado sale a la luz, obligándola a enfrentarse a los límites del poder, la moral y la redención.

Cate Blanchett en Tár Embed - Cate Blanchett en Tar Según críticos de cine, más que una película sobre música, Tár es un estudio psicológico sobre la ambición, el ego y la caída. Cate Blanchett compone a un personaje magnético, complejo y contradictorio, que mantiene en tensión al espectador de principio a fin. Su actuación, llena de matices, le valió el reconocimiento unánime de la crítica y múltiples galardones internacionales.