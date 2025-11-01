El thriller psicológico con Brittany Murphy que arrasa en Netflix

Esta película protagonizada volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix gracias a su atrapante historia de suspenso y misterio.

Netflix agregó recientemente a su catálogo una película del 2001 que volvió a ser furor y rápidamente, se posicionó entre lo más visto. Se trata de “Ni una palabra” (título original Don’t Say a Word), un thriller psicológico protagonizado por Michael Douglas, Sean Bean y Brittany Murphy y combina suspenso, drama y acción en una historia llena de tensión.

La trama gira en torno a un psiquiatra neoyorquino que se enfrenta a una situación extrema cuando su hija es secuestrada. Los criminales le exigen extraer un código oculto en la mente de una paciente en estado catatónico a cambio de liberarla. A partir de ese momento, el personaje interpretado por Douglas se ve atrapado en una carrera contrarreloj donde nada es lo que parece.

Ni una palabra Michael Douglas protagoniza uno de los thrillers más recordados de los 2000, que volvió a ser tendencia en Netflix. IMDB. Netflix: un clásico del suspenso que volvió a brillar La película dirigida por Gary Fleder se destaca por su atmósfera inquietante y las interpretaciones intensas de su elenco, en especial la de Brittany Murphy, quien encarna a la misteriosa paciente que guarda el secreto clave de la historia. Con un guion basado en la novela homónima de Andrew Klavan, Ni una palabra combina la intriga psicológica con giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el final.