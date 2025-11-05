Netflix: el drama imperdible con Kate Winslet que combina moda y venganza

La película disponible en Netflix muestra a una diseñadora que vuelve a su pueblo natal con un objetivo claro: ajustar cuentas con el pasado.

Kate Winslet brilla en Netflix con una historia de venganza y elegancia ambientada en los años 50. Foto: Archivo

Kate Winslet protagoniza una historia donde la elegancia, la venganza y la emoción se entrelazan en una trama ambientada en los años 50. En El poder de la moda, disponible en Netflix, podemos ver a la actriz interpretar a Tilly Dunnage, una talentosa modista que regresa desde el sofisticado París a su pequeño pueblo natal en Australia, tras años de exilio y desprecio social.

La llegada de Tilly despierta tanto curiosidad como resentimiento entre los habitantes del pueblo, que la habían acusado injustamente en su infancia. Pero esta vez, ella vuelve armada con sus habilidades para la alta costura y una determinación feroz por limpiar su nombre y enfrentarse a quienes la condenaron.

A lo largo de la película, el glamour de los vestidos y el contraste entre la belleza exterior y las heridas internas reflejan los dilemas más humanos. La estética, los paisajes áridos y la fuerza de los personajes ha hecho que sea un film aclamado por la crítica.