Netflix: la historia real detrás de "La vecina perfecta", el documental que es furor

El mes pasado Netflix estrenó La vecina perfecta, un documental que reconstruye los hechos que terminaron con la muerte de Ajike “AJ” Owens 2023. La historia se narra con imágenes de cámaras corporales policiales y videos de seguridad.

“En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal”, señala el resumen de la plataforma de streaming .

En el documental no hay grandes declaraciones de expertos sino que la narración fue surgiendo a partir del material registrado por la policía estadounidense.

Todo comenzó con una disputa entre vecinos por ruido y juego de niños en un baldío cercano que terminó con un enfrentamiento fatal. Susan Lorincz había realizado denuncias contra los niños y contra Owen, una madre afrodescendiente de 35 años que tenía cuatro hijos.

Pero el documental muestra que el 2 de junio de 2023 luego de un enfrentamiento, Lorincz disparó y mató a Owens. El suceso quedó documentado y desencadenó una investigación. El caso conmocionó a Estados Unidos .

netflix Netflix reconstruyó los hechos con el documental. Fuente: Netflix.

En el documental aparecen hechos reales como grabaciones y expedientes judiciales. Netflix hizo una reconstrucción para que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones.

Este crimen desató una ola de protestas en Florida y otras ciudades donde reclamaban justicia bajo el lema: “Say her name: AJ Owens”. Los activistas denunciaron un patrón de violencia racial. Medios importantes señalaron el caso como un símbolo de tensiones raciales y el debate sobre la impunidad de la violencia vecinal.

Luego del asesinato se demoró la detención de Lorincz por temas legales relacionados a las leyes de Florida. En agosto de 2024 un jurado la encontró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a 25 años de prisión.

Este documental invita de alguna manera a debatir sobre el racismo, el uso de armas y las respuestas institucionales.