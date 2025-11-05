Netflix estrenará una serie de época basada en una novela de Agatha Christie donde una broma se convierte en un crimen

La escritora británica de misterios llega a la plataforma en 3 episodios y promete ser de las mejores propuestas. Tiene un elenco de lujo y pocos capítulos.

Netflix anunció la llegada de Las siete esferas, una serie de época y misterio basada en una novela de la popular Agatha Christie, la escritora británica que revolucionó el mundo de la literatura con sus misterios y personajes que hacen hasta lo imposible para resolver sus casos.

Esta es una historia que se desarrolla en los años 20 y se centra en Lady Eileen “Bundle” Brent, quien investiga un caso que está conectado con un grupo secreto llamado Las siete esferas. Lo que comienza como una broma, se tuerce en el más escalofriante y brutal misterio.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Agatha Christie Las Siete Esferas Un grupo de 8 jóvenes decide hacer una broma y compra 8 relojes despertadores que dejan programados para las 6 de la mañana. Pero la noche anterior, aparece una persona muerta y la broma se convierte en una evidencia. Cuando van a buscar los relojes solo habían 7 de ellos y es Lady Eileen Brent quien sigue las pistas para encontrar al culpable antes que se escape.

Netflix anunció que la serie estará disponible en enero de 2026 y ya estrenó su tráiler. En él podemos ver a algunas de las estrellas que nos acompañarán durante esta aventura como Mia McKenna-Bruce (ganadora del premio BAFTA a estrella emergente), Helena Bonham Carter, Martin Freeman, etc.