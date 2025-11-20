Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 20 de noviembre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en el cine
Terror en Shelby Oaks
Sinopsis: Doce años después de la desaparición de su hermana, líder de un equipo paranormal, Mia Brennan descubre una inquietante cinta que sugiere que el demonio de su infancia podría ser real. Decidida a encontrar respuestas, se adentra en una aterradora investigación que revela un horror oculto en las sombras.
Duración: 91 minutos
Elenco: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Keith David, Robin Bartlett, Charlie Talbert, Emily Bennett, Sarah Durn, Lauren Ashley Berry, Eric Francis Melaragni.
Wicked por siempre
Sinopsis: Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.
Duración: 137 minutos
Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Bowen Yang, Bronwyn James
La muerte de un comediante
Sinopsis: Juan Debré (Diego Peretti) dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas.
Duración: 94 minutos
Elenco: Diego Peretti, Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove, Heinz K. Krattiger.