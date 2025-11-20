Presenta:

Mdz Show

|

Películas

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 20 de noviembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Las películas que no te podés perder esta semana. / Archivo MDZ

Las películas que no te podés perder esta semana. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine

Terror en Shelby Oaks

terror en shelby oaks
La propuesta de terror para esta semana en el cine.

La propuesta de terror para esta semana en el cine.

Sinopsis: Doce años después de la desaparición de su hermana, líder de un equipo paranormal, Mia Brennan descubre una inquietante cinta que sugiere que el demonio de su infancia podría ser real. Decidida a encontrar respuestas, se adentra en una aterradora investigación que revela un horror oculto en las sombras.

Te Podría Interesar

Duración: 91 minutos

Elenco: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Keith David, Robin Bartlett, Charlie Talbert, Emily Bennett, Sarah Durn, Lauren Ashley Berry, Eric Francis Melaragni.

Wicked por siempre

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj3yzmvn811o
Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan a la secuela de Wicked, que se rodó a la vez que la primera parte.
Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan a la secuela de Wicked, que se rodó a la vez que la primera parte.

Sinopsis: Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.

Duración: 137 minutos

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Bowen Yang, Bronwyn James

La muerte de un comediante

La Muerte De Un Comediante - Trailer Oficial

Sinopsis: Juan Debré (Diego Peretti) dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas.

Duración: 94 minutos

Elenco: Diego Peretti, Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove, Heinz K. Krattiger.

Archivado en

Notas Relacionadas