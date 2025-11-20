Tres películas dramáticas argentinas para ver en Netflix

Netflix ofrece una gran variedad de películas dramáticas. Estas historias atrapan desde el primer momento y dejan huella. Si te gusta el drama, te dejamos tres opciones de producciones argentinas que son ideales para ver en cualquier momento, en cualquier lugar y con quien quieras.

El cuaderno de Tomy Es una película argentina basada en hechos reales. Narra la historia de una madre que está enferma y escribe un cuaderno para que su hijo lo lea cuando ella ya no esté. La historia es muy emotiva y refleja el amor y el cuidado de una madre. Es perfecta para quienes disfrutan de dramas profundos y sentimentales.

Escrita y dirigida por Carlos Sorín, está protagonizada por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Julián Sorín, Mauricio Dayub y Malena Pichot.

Crímenes de familia Es un drama pero con un enfoque más judicial y social. Cuenta cómo una madre enfrenta un juicio complicado para defender a su hijo. La trama toca temas delicados y hace reflexionar sobre la familia, la justicia y las decisiones difíciles. Mantiene al espectador en tensión durante toda la historia.

En el reparto está Cecilia Roth como Alicia Campos, Miguel Ángel Solá como Ignacio Arrieta, Benjamín Amadeo como Daniel Arrieta y Sofía Gala Castiglione como Marcela Sosa, entre otros. Fue dirigida por Sebastián Schindel y el guion fue escrito por Sebastián Schindel y Pablo Del Teso.