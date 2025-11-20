Tres películas dramáticas argentinas para ver en Netflix
Aquí te dejamos tres recomendaciones de producciones argentinas dramáticas para disfrutar en Netflix.
Netflix ofrece una gran variedad de películas dramáticas. Estas historias atrapan desde el primer momento y dejan huella. Si te gusta el drama, te dejamos tres opciones de producciones argentinas que son ideales para ver en cualquier momento, en cualquier lugar y con quien quieras.
El cuaderno de Tomy
Es una película argentina basada en hechos reales. Narra la historia de una madre que está enferma y escribe un cuaderno para que su hijo lo lea cuando ella ya no esté. La historia es muy emotiva y refleja el amor y el cuidado de una madre. Es perfecta para quienes disfrutan de dramas profundos y sentimentales.
Escrita y dirigida por Carlos Sorín, está protagonizada por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Julián Sorín, Mauricio Dayub y Malena Pichot.
Crímenes de familia
Es un drama pero con un enfoque más judicial y social. Cuenta cómo una madre enfrenta un juicio complicado para defender a su hijo. La trama toca temas delicados y hace reflexionar sobre la familia, la justicia y las decisiones difíciles. Mantiene al espectador en tensión durante toda la historia.
En el reparto está Cecilia Roth como Alicia Campos, Miguel Ángel Solá como Ignacio Arrieta, Benjamín Amadeo como Daniel Arrieta y Sofía Gala Castiglione como Marcela Sosa, entre otros. Fue dirigida por Sebastián Schindel y el guion fue escrito por Sebastián Schindel y Pablo Del Teso.
Mira el tráiler de esta película de Netflix
La ira de Dios
Es un thriller psicológico con mucho drama. La historia sigue a una joven que sospecha que un escritor famoso está involucrado en la muerte de miembros de su familia. La película combina misterio e intriga, y mantiene al público atento a cada detalle. Es ideal para quienes buscan emociones intensas y giros inesperados.
Está protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga. Fue dirigida por Sebastián Schindel y está basada en el libro La muerte lenta de Luciana B. (2007) de Guillermo Martínez.