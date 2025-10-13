Picante momento en Infama: Laura Ubfal interrumpió a Marcela Tauro y la conductora la frenó en seco

En el programa de América se vivió un fuerte episodio y tiene como protagonistas a Marcela y a su panelista.

Infama volvió a la pantalla de América con la conducción de Marcela Tauro, figura del canal y periodista de extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. A la conductora la acompaña un gran equipo en los que se encuentra Laura Ubfal.

En las últimas horas, tuvieron un fuerte encontronazo mientras se encontraban hablando del romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández, una noticia que generó fuerte repercusión en las redes sociales, ya que ellos negaban que esto sucedía.

La conductora se encontraba hablando de lo que ocurrió en el móvil con el actor: "En el medio de la nota se nos rompió una cámara, pasó absolutamente...", en ese instante Ubfal la interrumpió de forma sorpresiva: "Es verdad que él se metió en el teatro, escuchó lo que estaba hablando y volvió a salir".

Video: picante momento entre Marcela Tauro y Laura Ubfal en Infama Incómodo momento en Infama: Laura Ubfal interrumpió a Marcela Tauro y la conductora la frenó en seco En ese instante, Marcela Tauro volvió a tomar la palabra de forma rápida y fue tajante con su compañera: "Estoy contando algo, Laura. Primero se nos rompió el móvil, él venía a hacer la nota y en el medio se rompe una cámara de acá del piso y estábamos como pudimos haciendo la nota".