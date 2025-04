Luis Ventura abandonó furioso el aire de Infama: "¡Andá a cuidarle el cu...!"

Las noticias se tapan unas con otras, las especulaciones no paran de llover y los periodistas, saben cosas. Recientemente, en Infama (América TV) se vivió un tenso momento en donde uno de los panelistas abandonó el aire, enojado con la mesa y el tema que se comentaba en aquel momento. A raíz de las declaraciones de Viviana Canosa y la conversación con Adrián Suar, la polémica se agrandó y la periodista decidió llamarse al silencio hasta rectificar su denuncia ante la Justicia, o la habrían llamado al silencio: "Es esto, o esto, no hay otra cosa. O te alineás, o te vas", habría sido la condición de Suar hacia Canosa para seguir adelante en El Trece.

"¿Vos te creés que Viviana toma las decisiones del Canal Trece? Viviana decidió, ¡decidió nada!", dijo Luis Ventura muy exaltado ante los comentarios de Karina Iavícoli, quien daba una cronología de los hechos. "El canal la sigue soportando. Lo que pasa es que no la pueden controlar", siguió el periodista, el cual sostuvo que el raiting es un condicionante para la continuidad de Canosa en el canal del sol.

Acto seguido, Iavícoli contradijo al periodista, quien expresó que el Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana afirmaba que en El Trece 'no hay nadie enojado con Canosa'. Inmediatamente, Ventura expresó alterado, "¡Que asesore a Canosa, a mi no, que me llame a mi, ¿Por qué te llama a vos?!".

Luis Ventura, caliente al aire. Créditos: Archivo MDZ.

Para calmar las aguas, Iavícoli llamó en vivo a Dragani para aclarar los tantos, pero no fue motivo suficiente para que Ventura 'bajara los humos': "Te estoy llamando, porque acabo de decir al aire que en El Trece nadie está enojado", a lo que Luis interrumpió la charla, "¡Dragani llamáme a mi, no me mandes mensajes, vos tenés mi teléfono!"

Dragani no dio más detalles sobre la relación de Canosa con el canal por que la declaración de la periodista se encuentra bajo secreto de sumario, algo que enojó en demasía a Ventura: "¡Nunca podés decir nada vos, empezá a hablar, sos el abogado tenés que defenderla. Listo, llamáme a mi teléfono!".

Luego, Ventura sentenció: "¡Si querían secreto de sumario más secreto, imposible. Querían usufructuar la pantalla, venden en televisión y se victimizan. Dragani, no llamés a los programas en donde estoy yo para rodearme la manzana. Ya sé como es este jueguito, si querés decir la verdad, DECILA, BANCÁTELA!"

"¡Andá a cuidarle el cul* a Canosa. Dejáte de joder!", dijo Luis Ventura mientras se retiraba del piso de Infama (América TV), la llamada siguió su curso y la charla tomó camino hacia posibles denuncias y la continuidad de Viviana Canosa en El Trece.

Al final, volvió y aclaró su enojo: "Me pone mal que donde yo estoy sale a aclarar, vení, sentate ahí y respondéme todo lo que quiero preguntar", refiriéndose a Juan Manuel Dragani.