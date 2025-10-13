La panelista de Georgina Barbarossa no tuvo filtros al opinar sobre su compañera en medio de los rumores de salida del canal.

Nancy Pazos y Mariana Brey son dos periodistas que se enfrentan fuertemente en el ciclo que lleva adelante Georgina Barbarossa por Telefe. Es que ambas tienen miradas totalmente diferentes al gobierno de Javier Milei y esto provoca duros choques entre ellas.

En los últimos días, los rumores sobre las supuestas salidas de las figuras del canal tras la venta comenzaron a surgir y el nombre de Mariana salió a la luz. En medio de todo esto, desde Intrusos fueron a buscar la palabra de Pazos para saber qué opinaba al respecto.

La cronista le consultó si era cierto que ella se iba del programa y respondió que no era cierto el rumor: "Yo no me iría, si me echan, bueno". También confirmó que el contrato que tiene con la producción termina a fin de año, pero subrayó que habló con las autoridades de Telefe y que "hay mejores novedades".

Video: Nancy Pazos arremetió contra Mariana Brey Nancy Pazos opinó sobre la supuesta salida de Mariana Brey de Telefe y la destrozó Respecto a Mariana Brey, ella sostuvo que le encantaría que se vaya del programa y en ese momento la periodista le preguntó con quién iba a pelear y la respuesta fue tajante: "No necesito pelear con nadie. Sería bueno para la pantalla y sería bueno para el programa".