Mariana Brey causó preocupación al abandonar repentinamente el estudio de A la Barbarossa: el motivo

Una inquietante ausencia se sintió en la pantalla de Telefe. La reconocida especialista en espectáculos, Mariana Brey, debió abandonar el set de A la Barbarossa, el ciclo liderado por Georgina Barbarossa, antes de que finalizara la emisión de este jueves, desatando la preocupación general entre el público y el equipo de producción. Los motivos de su apresurada retirada, en un principio envueltos en hermetismo, salieron a la luz poco después, revelando una cuestión de salud que la obligó a dejar su puesto de forma repentina.

La propia anfitriona del programa se encargó de comunicar la razón de la intempestiva partida de su compañera. En diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Georgina brindó detalles y llevó calma a la audiencia respecto al cuadro médico de la periodista. "Le están haciendo unos estudios porque tiene un problemita en la panza, pero nada serio gracias a Dios", confirmó Barbarossa, aliviando las alarmas sobre el estado de Brey.

El estado de salud de Mariana Brey MARIANA BREY Y NANCY PAZOS Se especuló que el malestar de Mariana Brey podría estar relacionado con los cruces y tensiones que tiene constantemente al aire, como los que suceden con Nancy Pazos. Captura Telefe Durante la conversación, la actriz y conductora también deslizó una reflexión sobre cómo las exigencias laborales y el estrés pueden manifestarse en el organismo. Hizo mención a la posibilidad de que el malestar pudiera tener alguna conexión con las presiones o los momentos de tirantez que a veces se viven en el estudio de Telefe. "El cuerpo habla, y yo las contracturas que tengo ni te cuento", comentó con un toque de humor, reconociendo las secuelas físicas que puede acarrear la alta exposición mediática.