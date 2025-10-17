Mariana Brey causó preocupación al abandonar repentinamente el estudio de A la Barbarossa: el motivo
La reconocida panelista de Telefe abandonó el programa abruptamente. Su conductora habló sobre la sorpresiva partida y las posibles tensiones internas.
Una inquietante ausencia se sintió en la pantalla de Telefe. La reconocida especialista en espectáculos, Mariana Brey, debió abandonar el set de A la Barbarossa, el ciclo liderado por Georgina Barbarossa, antes de que finalizara la emisión de este jueves, desatando la preocupación general entre el público y el equipo de producción. Los motivos de su apresurada retirada, en un principio envueltos en hermetismo, salieron a la luz poco después, revelando una cuestión de salud que la obligó a dejar su puesto de forma repentina.
La propia anfitriona del programa se encargó de comunicar la razón de la intempestiva partida de su compañera. En diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Georgina brindó detalles y llevó calma a la audiencia respecto al cuadro médico de la periodista. "Le están haciendo unos estudios porque tiene un problemita en la panza, pero nada serio gracias a Dios", confirmó Barbarossa, aliviando las alarmas sobre el estado de Brey.
Te Podría Interesar
El estado de salud de Mariana Brey
Durante la conversación, la actriz y conductora también deslizó una reflexión sobre cómo las exigencias laborales y el estrés pueden manifestarse en el organismo. Hizo mención a la posibilidad de que el malestar pudiera tener alguna conexión con las presiones o los momentos de tirantez que a veces se viven en el estudio de Telefe. "El cuerpo habla, y yo las contracturas que tengo ni te cuento", comentó con un toque de humor, reconociendo las secuelas físicas que puede acarrear la alta exposición mediática.
La palabra de Georgina Barbarossa
En medio de trascendidos que vinculaban la ausencia de Brey con supuestas fricciones con otra integrante del equipo, Nancy Pazos, la animadora fue tajante al desestimar cualquier versión de renuncia o despido. "No, ¿por qué? Hasta ahora yo no me enteré de nada, así que no sé", afirmó de manera categórica. Acto seguido, la conductora expresó su ferviente deseo de preservar al elenco sin modificaciones: “Me encantaría que siga todo el mundo, si es un equipo maravilloso y exitoso, ¿por qué lo vamos a cambiar?”. Georgina comparó la dinámica del programa con un principio fundamental del teatro: “En teatro es un lema, si hay un éxito no se toca”. E incluso ante el comentario de la entrevistadora sobre que algunos integrantes del panel podrían tener una relación de "odio", Barbarossa respondió con picardía: “Pero después se les pasa”.