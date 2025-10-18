Tensión al límite: Pablo Duggan y Mariana Brey se enfrentaron en vivo por polémicos dichos electorales

Una intensa trifulca se vio empañada por un cortocircuito inesperado entre las figuras de C5N. Las fuertes palabras subieron de tono y caldearon el aire.

Una reciente emisión del programa Duro de Domar (C5N) se convirtió en el escenario de un acalorado altercado entre dos de sus principales integrantes. Los protagonistas de este picante enfrentamiento fueron la panelista de espectáculos y actualidad, Mariana Brey, y el conductor del espacio, Pablo Duggan. El intenso ida y vuelta se desencadenó mientras se analizaban los comentarios vertidos por la candidata Karen Reichardt, quien había manifestado públicamente que el segmento del electorado que no la apoya padecía de una "enfermedad mental". La disertación derivó rápidamente en un cruce personal que acaparó toda la atención de los espectadores.

La profesional de la comunicación no dudó en expresar su rechazo categórico a las expresiones de Reichardt, pero su crítica se extendió hacia sus propios colegas en el estudio. Brey reprochó la falta de una reacción similar o igual de contundente ante dichos previos de otra figura pública, Alejandro “Pitu” Salvatierra, referidos a los ciudadanos que optan por votar a la coalición La Libertad Avanza. Con gran convicción, ella enunció: “Repudio estos dichos y nunca voy a convalidar este tipo de frases, como tampoco cuando nuestro colega y compañero ‘Pitu’ Salvatierra dijo que a cualquier ciudadano que vota a la derecha hay que matarlo. Fue hace muy poco tiempo y ya siendo electo legislador”.

El picante descargo de Pablo Duggan En un giro inesperado, el presentador de C5N interrumpió de inmediato a su compañera para refutar con vehemencia la acusación que ella sostenía. Duggan negó rotundamente que Salvatierra hubiera pronunciado tales palabras, calificando la imputación de “muy grave” y abogando por el aludido: “Él nunca dijo eso. Es muy grave. Yo lo conozco y él no piensa así. Aprovecho para mandarle un beso grande porque hoy murió su hermana, después de una larga enfermedad”. No obstante la interrupción y el contexto delicado, Brey se mantuvo firme en su posición y retrucó con un desafío ético a la mesa: “Repudiemos todo si queremos ser honestos intelectualmente”.

El fuerte intercambio entre Mariana Brey y el conductor El estudio de C5N se convirtió en un campo de batalla El estudio de C5N se convirtió en un campo de batalla. Video: SQP (América TV) El tenso cruce escaló con una sucesión de interrupciones recíprocas entre ambos. La periodista, visiblemente molesta por el manejo de la situación, le recriminó al conductor: “Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas. Sabés que eso no me gusta. No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”. Él, por su parte, le demandó un cese inmediato: “No puedo hablar así. ¿Podés parar un minuto?”. El nivel de la confrontación continuó aumentando, y Brey elevó el tono al señalar que él la estaba obstruyendo con “mala leche”. El conductor respondió con dureza, acusándola de reiterar su argumento sin sustento y culminó con una clara exigencia de respeto profesional: “Repetís cuatro veces lo mismo porque no tenés otra cosa para decir. Vos tenés un programa los sábados, acá me tenés que respetar”.